Wales - Ukraine JETZT im Live-Ticker: Slapstick-Eigentor! Ex-Dortmunder trifft in den falschen Kasten

Die Ukraine kann heute in Wales den Traum von der Teilnahme an der Fußball-WM 2022 wahr machen. Dafür braucht es in den WM-Playoffs einen Sieg in Cardiff. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

WM-Playoffs: Wales - Ukraine 1:0

Aufstellung Wales: Hennessey - Ampadu, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Allen, N. Williams, Bale, James - Moore Aufstellung Ukraine: Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko, Yarmolenko, Malinovskyi, Zinchenko, Tsygankov - Yaremchuk Tore: 1:0 Yarmolenko (34./Eigentor)

45. Minute + 2: Pause in Cardiff! Wales geht mit einer Führung in die Kabine.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit. Geht für die Ukraine in der ersten Halbzeit noch was?

40. Minute: Zinchenko geht im Strafraum zu Boden. Wieder hebeln die Ukrainer die Fünferkette mit einem schnellen Ball aus. Allen macht keine gute Figur in der Szene. Aber: Der Schiri zeigt nicht auf den Punkt, das war wohl zu wenig für einen Strafstoß.

Wales geht in Führung: Bitteres Eigentor der Ukraine durch Ex-BVB-Star Yarmolenko

34. Minute: Tor! Wales - Ukraine 1:0, Torschütze: Yarmolenko (Eigentor). Kurioses Eigentor! Bale bringt einen Freistoß scharf auf das Tor. Yarmolenko fliegt im Stile eines Torjägers und köpft die Kugel ins eigene Tor. Da müsste der Ex-Dortmunder einfach nur wegbleiben. So gehen die Briten in Führung, obwohl die Ukraine das Spiel macht.

28. Minute: Wieder der Abseitspfiff. Guter Laufweg in die Tiefe. Tsygankov geht auf das Tor zu, bekommt aber keinen ordentlichen Schuss hin. Da wäre mehr drin gewesen ...

23. Minute: Karavaev mit der Chance! Die Ukraine macht das Spiel über links schnell. Scharfer Ball an den zweiten Pfosten. Doch der Außenspieler von Dynamo Kiew trifft den Ball nicht richtig. Sein Nachschuss wird geblockt.

18. Minute: Erste Möglichkeit für die Briten. Ramsey bringt den Ball an den Fünfmeterraum. Torwart Bushchan hat einen Wackler drin, kann die Kugel nicht festhalten. Doch die Ukrainer haben die Waliser ins Abseits gestellt. Durchatmen bei den Gästen.

12. Minute: Riesen-Chance für die Ukraine! Yaremchuk ist durch und prüft den Torwart mit einem strammen Flachschuss. Hennessey lässt den Ball wieder nach vorne abklatschen. Er macht noch keinen sicheren Eindruck.

Ukraine trifft ins Tor: Doch der Treffer gegen Wales zählt nicht

8. Minute: Nächste Chance für die Ukraine. Hennessey taucht ab und hat die Kugel. Den Schuss hätte er aber auch neben das Tor lassen können. Dem Goalie fehlt momentan etwas die Spielpraxis.

3. Minute: Der Ball ist im Tor! Aber der Treffer zählt nicht. Zinchenko schießt beim Freistoß direkt, während Keeper Hennessey gerade noch seine Mauer stellt. Das Spiel war aber vom Referee noch nicht wieder freigegeben.

3. Minute: Oha! Gleich zwei Waliser sehen die Gelbe Karte. Einer, weil er meckert. Schiedsrichter Lahoz aus Spanien deutet eine strikte Linie für dieses Spiel an.

1. Minute: Los geht es mit dem entscheidenden Spiel in den WM-Playoffs!

Wales gegen die Ukraine: Bale, Yarmolenko und Zinchenko stehen auf dem Platz

Update vom 05. Juni, 17.55 Uhr: Kommen wir zu den Aufstellungen. Beide Trainer bieten natürlich ihre wohl bestmöglichen Mannschaften auf. Bale steht ebenso auf dem Platz wie Yarmolenko und Zinchenko. Wer kann sich durchsetzen?

Update vom 05. Juni, 17.40 Uhr: Gegen Schottland erzielten der Ex-Dortmunder Yarmolenko (33. Minute), Yaremchuk (49.) von Benfica Lissabon und Dovbyk (90.+4, Dnipro) die Tore. Ex-BVB-Profi Yarmolenko, der sein Geld mittlerweile bei West Ham in London verdient, ist Kapitän und Zielspieler im Angriff zu gleich.

Erstmeldung vom 05. Juni: München/Cardiff - Der Traum lebt. Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine will heute Abend (18 Uhr) den Sieg in den WM-Playoffs und ihrem Land in bitteren Tagen des Kriegs gegen Russland schöne Momente schenken. Doch davor steht die Hürde Wales, angeführt von Superstar Gareth Bale.

Die Leistung der Ukraine gegen Schottland (3:1) dürfte die Briten beeindruckt haben. Die Kicker in Blau und Gelb zeigten explosives Umschaltspiel und technisch versierten Angriffsfußball. „Dieser Sieg gehört nicht mir oder den Spielern. Er ist für unser Land. Es ist ein großer Sieg für die Ukraine“, sagte Nationaltrainer Oleksandr Petrakow hinterher: „Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Sie danken uns – und wir danken ihnen.“

Große Emotionen bei der Ukraine: Spieler wenden sich an Menschen in ihrem kriegsgebeutelten Land

Star des Teams ist Oleksandr Zinchenko von Manchester City. Der Linksaußen hatte sich nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs an seine mehr als 1,6 Millionen Instagram-Follower gewandt.

„Ich bin nicht nur ein ukrainischer Fußballspieler, sondern auch ein ukrainischer Bürger“ schrieb er auf Instagram. Weiter meinte er: „Jetzt verteidigt sich mein Land gegen die russische Aggression, und Tausende von Menschen sterben. Die russischen Truppen haben bereits mehrere Städte zerstört, Bomben und Granaten regnen auf die Häuser friedlicher Zivilisten.“

Zinchenko postete sehr emotional, bemühte einen Vergleich. „Ich habe eine kleine Tochter. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie viele Kinder in ihrem Alter sterben und wie viele in diesem Krieg zu Waisen werden“, erzählte er: „Es sind bereits mehr als 140 Kinder tot, und es werden noch mehr werden, wenn niemand diese Invasion stoppt.“ Auch auf einer Pressekonferenz ist er schon in Tränen ausgebrochen. An diesem Pfingstsonntag hat er mit seinen Mitspielern die große Chance, seinen Landsleuten ein wenig Hoffnung auf Normalität zu geben.

Verfolgen Sie das WM-Playoff-Spiel zwischen Wales und der Ukraine heute Abend ab 18 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)