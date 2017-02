Warum kam das Leverkusen-Spiel nicht im ZDF?

Mainz - Das ZDF hat am Dienstag nicht das Champions-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid übertragen, sondern zeigt am Mittwoch FC Sevilla gegen Leicester City. Warum ist das so?

Vergangene Woche hat der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League einen 5:1-Gala-Sieg gegen den FC Arsenal gefeiert, Borussia Dortmund musste sich Benfica Lissabon 0:1 geschlagen geben.

Am Dienstag startete mit Bayer Leverkusen die dritte deutsche Mannschaft in die K.o.-Runde der Königsklasse. Doch das Spiel gegen Atlético Madrid war im deutschen Free-TV nicht zu sehen. Stattdessen zeigt das ZDF am Mittwoch die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und Leicester City. Aber warum durften wir das Heimspiel von Leverkusen nicht sehen?

Die Antwort ist recht simpel: Das ZDF hat sich für den Mittwoch als regelmäßigen CL-Sendetag entschieden. Das wurde im Vorfeld mit der UEFA und ihrer Rechteagentur TEAM vereinbart.

Der Sender musste sich im Vorfeld für einen Übertragungstag entscheiden. Beim ZDF ist das schon seit Jahren der Mittwoch. Solange noch mehr als eine deutsche Mannschaft im Wettbewerb spielt, ist das ZDF an die Mittwochs-Regel gebunden und darf deshalb nur Spiele an diesem Tag live zeigen. Mit Bayern, Dortmund und Leverkusen sind aber noch drei Mannschaften im laufenden Wettbewerb vertreten.

Erst mit dem Ausscheiden deutscher Teams gelten andere Regeln. Ist nur noch ein Teilnehmer aus der Bundesliga im Wettbewerb, wird das ZDF das Hin- und Rückspiel dieses Vereins live ausstrahlen – auch eine Partie am Dienstag. Sollte keine deutsche Mannschaft mehr im Wettbewerb vertreten sein, wählt das ZDF das spannendste Duell des jeweiligen Spieltags aus und überträgt es dienstags oder mittwochs.

Darum muss der Zuschauer heute mit dem abstiegsbedrohten englischen Meister vorliebnehmen, der heute beim spanischen Tabellen-Dritten aus Sevilla gastiert. Immerhin versprechen die Aussagen von Leicester-Trainer Claudio Ranieri ein spannendes Spiel. „Ich brauche Soldaten. Ich brauche Gladiatoren“, kündigte der Italiener an.

Ganz ohne deutsche Beteiligung müssen die Fußballfans übrigens nicht auskommen: Der Ex-Hannoveraner Ron-Robert Zieler steht bei Leicester unter Vertrag, hat sich dort aber nicht als Stammkeeper etablieren können.