Watzke und Rummenigge stimmen für Russland-Rückkehr in den Jugendfußball

Von: Christoph Klaucke

Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke stimmen für die Rückkehr russischer Jugend-Teams. Die beiden deutschen Fußball-Funktionäre verteidigen die Entscheidung.

Frankfurt – Die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union (UEFA), in Zukunft wieder russische Nachwuchs-Mannschaften in Wettbewerben zuzulassen, schlägt weiter hohe Wellen. Eine nicht unwesentliche Rolle in diesem Politikum nimmt Deutschland ein. Die beiden Top-Funktionäre Hans-Joachim Watzke (64) und Karl-Heinz Rummenigge (68) haben die Rückkehr russischer Nationalteams in Europas Jugendfußball verteidigt.

Rummenigge und Watzke verteidigen die Rückkehr russischer Jugend-Teams

„Kinder sind die Opfer des Krieges. Sie sind unschuldig und hilfsbedürftig, tragen keinerlei Verantwortung für diesen Krieg und man sollte sie nicht zusätzlich bestrafen“, sagte Rummenigge der Bild. Deshalb habe er mit „ja“ gestimmt, „um ihnen die Teilnahme am Spiel wieder zu erlauben“. Das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern hat genau wie Watzke für die Russland-Rückkehr gestimmt.

„Das ist definitiv keine Aufweichung unserer ablehnenden Haltung Russland gegenüber, im Gegenteil: Die Erwachsenen-Teams bleiben weiterhin ausgeschlossen“, sagte Watzke. „Hier geht es um Kinder, die nichts für den abscheulichen Krieg können und in deren Leben keine politische Willensbildung stattgefunden hat“, sagte Borussia Dortmunds Club-Chef in seiner Funktion als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Watzke und Rummenigge stimmen für Russland-Rückkehr – DFB schweigt

Zudem würden sie nicht unter russischer Flagge auflaufen. „Daher diese Bewertung, wohlgemerkt im Wissen, dass ohnehin noch diverse Bedingungen erfüllt werden müssten, damit Dinge umgesetzt werden könnten.“

Am Dienstag hatte das UEFA-Exekutivkomitee – Watzke und Rummenigge sind die beiden deutschen Vertreter in dem Gremium – verkündet, russische Nachwuchsteams wieder an Turnieren teilnehmen zu lassen – jedoch ohne Hymne und Flagge. Die Sperre gegen alle russischen Senioren-Mannschaften soll hingegen weiterhin bestehen, solange der Angriffskrieg in der Ukraine andauert. Auch sind Wettbewerbe auf russischem Boden weiter ausgeschlossen.

Andere Länder solidarisieren sich mit der Ukraine

Andere Länder haben dagegen klar Stellung bezogen. England, Polen, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen und Finnland haben bereits angekündigt, nicht gegen russische Mannschaften anzutreten. 2024 steht die U17-EM der Männer auf Zypern und die U17-EM der Frauen in Schweden an, im Oktober 2023 beginnt jeweils die Qualifikation.

Die Ukraine hat die UEFA aufgefordert, die Entscheidung zu überdenken und will Spiele ihrer Nachwuchsmannschaften gegen Russland boykottieren. Das Vorgehen „toleriere Russlands aggressive Politik“. Das Internationale Olympische Komitee (IOC), selbst auf Öffnungskurs gegenüber Russland, hatte eine Wiederzulassung nur von Einzelsportlern empfohlen. (ck/dpa/sid)