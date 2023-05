Eintracht gewinnt Transfer-Poker gegen BVB – Nächster Neuzugang für 7,5 Millionen Euro fix

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bestätigt und einen namhaften Mitbewerber ausgestochen.

Frankfurt - Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft seit längerer Zeit auf Hochtouren. Nach dem feststehenden Transfer von Willian Pacho, der von Royal Antwerpen an den Main wechselt, kann die SGE auch Philipp Max halten. Im Leih-Vertrag mit dem PSV Eindhoven war eine Kaufoption verankert, die die Adler ziehen und den Linksverteidiger damit bis Mitte 2026 halten.

Hugo Larsson Geboren: 27. Juni 2004 Verein: Malmö FF Position: Zentrales Mittelfeld

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, arbeitet nach der Max-Verpflichtung und vor dem Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig weiter eifrig an Verstärkungen und hat zwei Tage nach dem letzten Bundesligaspieltag den nächsten Neuzugang an Land gezogen. Die SGE hat bestätigt, dass Hugo Larsson vom amtierenden schwedischen Pokalsieger Malmö FF kommt und einen Vertrag bis Ende Juni 2028 bei Eintracht Frankfurt unterschreibt.

Das Kicker-Sportmagazin berichtet von einer Ablösesumme in Höhe von 7,5 Millionen Euro, der Verein nannte keine Zahlen bei Verkündung des Transfers. Zuletzt soll auch Borussia Dortmund an dem Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein, der als eines der größten Talente Schwedens gilt. Die SGE hat den BVB aber ausgestochen und den Transfer-Poker um den 18-Jährigen gewonnen.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Thomas Voelker

Dass Malmö FF Larsson nicht über den Sommer hinaus halten kann, war dem schwedischen Verein klar. „Aufgrund seines Alters und seiner Leistungen besteht enormes Interesse an ihm. Dass es Teams gibt, zu denen er diesen Sommer gehen kann – das kann man nicht bestreiten. Dann müssen alle Parteien zufrieden sein“, sagte Malmös Sportdirektor Daniel Andersson zuletzt zum Fußballportal Fotbollskanalen.se.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Larsson aus Malmö

Der 18-Jährige, der in diesem Jahr sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft feierte, gilt als Top-Talent, dem eine große fußballerische Zukunft vorausgesagt wird. In der laufenden Saison stand er in allen zehn Ligaspielen von Malmö FF auf dem Platz, in denen er einen Treffer erzielen und einen weiteren vorbereiten konnte.

„Mit Hugo Larsson verstärkt uns ein junger und bereits etablierter Mittelfeldspieler mit sehr großem Potenzial. Hugo zählt trotz seines jungen Alters beim amtierenden schwedischen Pokalsieger zu den Stammkräften, was neben dem Talent auch für seine Persönlichkeit spricht. Wir werden Hugo aufbauen und ihm helfen, seinen nächsten Schritt zu gehen. Wir sind überzeugt davon, dass er uns in Zukunft viel Freude bereiten wird“, wird Krösche auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

Timmo Hardung, ab dem 1. Juli Sportdirektor bei der SGE, freut sich ebenfalls über die Verpflichtung: „Die Gespräche mit Hugo waren von Anfang an von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Hugo macht trotz seines jungen Alters bereits einen sehr reifen Eindruck und passt sowohl sportlich als auch charakterlich perfekt zu unserem Team. Wir sind sehr froh über Hugos bewusste Entscheidung für Eintracht Frankfurt und werden ihm die Zeit geben, die er zur Anpassung in der Bundesliga braucht.“ (smr)