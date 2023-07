Dritte Barca-Legende zu Inter Miami – DFB-Pokalsieger wohl unmittelbar vor Zweitliga-Wechsel

Transfer-News im Ticker

Nach Sergio Busquets und Lionel Messi wechselt auch Jordi Alba zu Inter Miami. Marcel Halstenberg soll zeitnah bei Hannover 96 unterschreiben. Transfer-News im Überblick.

Update vom 19. Juli, 12.25 Uhr: Nach Lionel Messi und Sergio Busquets wechselt auch Jordi Alba zu Inter Miami. Das teile Jorge Mas, einer der Besitzer, gegenüber TyC Sports mit. „Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag bereits unterschrieben hat und in den nächsten Tagen eintreffen wird“, so Mas.

Insgesamt war Alba elf Jahre für den FC Barcelona aktiv, mit denen er unter anderem die Champions League und mehrere Male die spanische Meisterschaft gewann. Sein Vertrag in Barcelona lief nach der Saison 2022/23 aus, nun folgt also der Schritt in die MLS. Eine offizielle Verkündung des Neuzugangs dürfte in den kommenden Tagen erfolgen.

Erfahrung für Hannover: Halstenberg-Wechsel zu 96 wohl kurz vor Abschluss

Der Wechsel von Marcel Halstenberg zu Hannover 96 rückt offenbar immer näher. Bereits Anfang des Monats wurde vom kicker und der Bild vermeldet, dass der Linksverteidiger aus persönlichen Gründen einen Wechsel in die Heimat anstrebe. Wie die Bild nun berichtet, soll es in den Verhandlungen zwischen beiden Vereinen einen Durchbruch gegeben haben.

Demnach zahle der Zweitligist einen hohen sechsstelligen Betrag an RB Leipzig. Der DFB-Pokalsieger soll den Niedersachsen aufgrund von Halstenbergs Verdiensten bei der Ablöse entgegengekommen sein. Der neunmalige deutsche Nationalspieler, der wohl auf erhebliche Teile seines Gehalt verzichtet, soll sich bereits auf dem Weg nach Hannover befinden und seinen Kontrakt „diese Woche“ unterzeichnen.

Jordi Alba (li.) wechselt zu Inter Miami, Marcel Halstenberg (re.) zieht es wohl zu Hannover 96.

Real-Star in die Bundesliga? Bayern hat wohl Tchouameni auf dem Zettel

Update vom 18. Juli, 13.10 Uhr: Der FC Bayern München soll Interesse an Aurelien Tchouameni von Real Madrid haben. Das berichtet Sport1. Trainer Thomas Tuchel will seinen Kader unbedingt noch mit einem Sechser verstärken, die anvisierte Verpflichtung von Declan Rice scheiterte bekanntlich. Offenbar ganz oben auf seiner Wunschliste: Tchouameni. Ein erster Austausch mit der Spielerseite soll bereits stattgefunden haben.

Der Franzose, der erst im vergangenen Sommer für kolportierte 80 Millionen Euro von der AS Monaco in die spanische Hauptstadt wechselte, soll sich einen Wechsel nach München vorstellen können, wenn er bei Real nicht die gewünschte Spielpraxis erhalten würde. Er habe sich zudem schon bei einem namentlich nicht genannten Kollegen aus der französischen Nationalmannschaft nach dem Verein erkundigt.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, fand Tuchel den Mittelfeldspieler bereits während seiner Zeit als Coach des FC Chelsea interessant. Um einen Transfer realisieren zu können, müssten allerdings erst Spieler verkauft werden. Im Mittelfeld herrscht aktuell ein Überangebot, als Kandidaten werden Marcel Sabitzer und Leon Goretzka genannt. Bereits vor wenigen Tagen gab es eine Meldung aus Spanien, wonach der deutsche Rekordmeister bereit wäre, eine sehr hohe Summe für Tchouameni zu bieten.

Soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben: Real-Star Aurelien Tchouameni.

Als Onana-Ersatz: Sommer-Abschied vom FC Bayern rückt offenbar näher

Update vom 18. Juli, 10.30 Uhr: Der Wechsel von Yann Sommer zu Inter Mailand rückt nach kicker-Informationen näher. So sollen die Italiener bereit sein, die Ausstiegsklausel in Höhe von rund acht Millionen Euro zu ziehen. Sommer selbst sei einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt, da er seinen Posten als Stammtorwart der schweizerischen Nationalmannschaft vor der EM 2024 angeblich nicht gefährden will. Da Bayern-Keeper Manuel Neuer nach seinem Comeback wieder dauerhaft zwischen die Pfosten rücken soll, wären seine Einsatzzeiten in München begrenzt.

Beim Champions-League-Finalisten der Vorsaison soll der 34-Jährige die Lücke schließen, die Andre Onana bei einem Wechsel zu Manchester United hinterlassen würde. Der Transfer des Kameruners in die Premier League soll Medienberichten zufolge unmittelbar bevorstehen, Inter kassiert angeblich rund 50 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Boni für den 27-Jährigen.

Könnte den FC Bayern München zeitnah gen Mailand verlassen: Torwart Yann Sommer.

Wechsel in die Türkei: Hertha wird angeblich Großverdiener los

Update vom 17. Juli, 14.55 Uhr: Zweitligist Hertha BSC kann wohl zeitnah einen Großverdiener von der Gehaltsliste streichen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht Angreifer Krzysztof Piatek vor einem festen Wechsel zum türkischen Klub Istanbul Basaksehir. Eine Ablöse soll für den Polen nicht fällig werden, die Berliner können aber offenbar noch erfolgsabhängige Prämien kassieren. Beim Bundesliga-Absteiger soll der Pole um die drei Millionen Euro verdienen.

Auch ein Ersatz soll schon in den Startlöchern stehen. Wie der kicker schreibt, hat sich der vereinslose Stürmer Smail Prevljak für einen Wechsel in die Hauptstadt entschieden. Der bosnische Nationalspieler war die vergangenen drei Jahren in Belgien für KAS Eupen aktiv und traf in 99 Pflichtspielen 42 Mal.

Zurück nach Spanien: Leeds United verleiht Ex-FCB-Profi Roca an Betis Sevilla

Update vom 17. Juli, 12.25 Uhr: Der ehemalige Bayern-Profi Marc Roca hat einen neuen Verein gefunden. Wie der spanische Erstligist Real Betis mitteilte, kommt der defensive Mittelfeldspieler für ein Jahr auf Leihbasis nach Sevilla. Ob für den 26-Jährigen eine Leihgebühr anfällt, ist nicht bekannt.

In der vergangenen Saison absolvierte Roca, dem beim FCB zwischen 2020 und 2022 der Durchbruch verwehrt blieb, 36 Pflichtspiele für Leeds United. Den Abstieg aus der Premier League konnte er allerdings nicht verhindern. Rocas Vertrag beim englischen Traditionsklub hat noch bis 2026 Gültigkeit, nun kehrt er aber vorerst in sein Heimatland zurück.

Marc Roca schließt sich auf Leihbasis Real Betis an.

Busquets-Wechsel offiziell - RB will wohl Simons

Erstmeldung vom 17. Juli, 10.38 Uhr: Miami/Leipzig – Inter Miami hat die Verpflichtung von Sergio Busquets offiziell bestätigt. Der langjährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona folgt damit seinem ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi in die MLS.

Sergio Busquets Geboren: 16. Juli 1988 (Alter 35 Jahre) in Sabadell Bisherige Vereine im Profiberich: FC Barcelona, Inter Miami CF Vertrag in Miami bis: Dezember 2025 Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 1x Europameister, 3x Champions-League-Sieger, 9x Spanischer Meister

Nach Barcelona-Abschied: Sergio Busquets wechselt zu Messi-Klub Inter Maimi

„Das ist eine besondere und aufregende Gelegenheit, die ich sehr gerne wahrnehme. Ich freue mich auf diesen Schritt in meiner Karriere bei Inter Miami. Der Klub hat mich beeindruckt, als ich letztes Jahr mit Barcelona hierher kam, und jetzt bin ich glücklich und bereit, den Klub selbst zu vertreten. Ich kann es kaum erwarten, den Erfolg, den dieser ehrgeizige Verein anstrebt, mitzugestalten“, wird der 35-Jährige zitiert.

Beim Verein von England-Legende David Beckham unterschrieb Busquets einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025 und soll dabei helfen, die Konkurrenzfähigkeit zu erhöhen. Aktuell steht Inter Miami auf dem letzten Tabellenplatz der Eastern Conference und sammelte in 22 Partien erst 18 Punkte.

Sergio Busquets (li.) wechselt zu Inter Miami, Xavi Simons (re.) soll vor einer Leihe zu RB Leipzig stehen.

Leihe ohne Kaufoption: RB Leipzig will wohl Xavi Simons

Bei der PSV Eindhoven erlebte Xavi Simons eine starke Spielzeit und schwang sich mit 19 Treffern zum Torschützenkönig der niederländischen Eredivisie auf. Wie Fabrizio Romano berichtet, verlässt der offensive Mittelfeldspieler die PSV nach nur einer Spielzeit allerdings wieder. Simons vorheriger Klub Paris Saint-Germain macht demnach Gebrauch von einer Rückkaufklausel in Höhe von rund sechs Millionen Euro und holt den 20-Jährigen wieder in die französische Hauptstadt.

Dort soll er allerdings nicht allzu lange bleiben. Wie Romano, die L’Equipe und auch die Leipziger Volkszeitung vermelden, zieht es Simons für ein Jahr zu DFB-Pokalsieger RB Leipzig in die Bundesliga. Einigkeit sei bereits erzielt worden, der Spieler sehe diese Option als die beste für seine Weiterentwicklung. 2024 soll er dann zum französischen Meister zurückkehren, über eine Kaufoption verfügt RB wohl nicht. (masc)

