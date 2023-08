Wechsel von VfB-Kapitän Endo nach Liverpool rückt näher

Wataru Endo könnte bald das Trikot des FC Liverpool tragen. © Marijan Murat/dpa

Ein Abschied von Kapitän Wataru Endo wäre ein herber Verlust für den VfB Stuttgart. Der japanische Mittelfeldspieler soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel in die Premier League stehen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart verliert kurz vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga womöglich seinen Kapitän. Der Japaner Wataru Endo steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Liverpool.

Der 30-Jährige soll sich schon auf den Weg nach England gemacht haben, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren, berichteten unter anderem der TV-Sender Sky und das Fachmagazin „Kicker“. Zwischen den Vereinen seien nur noch Details zu klären, hieß es.

Zuvor hatte das Portal „The Athletic“ von weit fortgeschrittenen Gesprächen zwischen dem von Jürgen Klopp trainierten Premier-League-Club und Endo berichtet. Als Ablösesumme für den Mittelfeldspieler stehen rund 20 Millionen Euro im Raum. Sie soll durch mögliche Bonuszahlungen noch auf rund 25 Millionen Euro anwachsen können.

Endo war im Sommer 2019 vom belgischen Verein VV St. Truiden zum VfB gewechselt. Seitdem entwickelte er sich zu einem der unumstrittenen Leistungsträger der Schwaben. Erst vorige Woche hatte Trainer Sebastian Hoeneß verkündet, dass der 50-malige Nationalspieler den VfB auch in dieser Saison als Kapitän anführen soll. Beim 4:0 in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Viertligist TSG Balingen am vergangenen Samstag hatte Endo ein Tor erzielt.

Sportlich wäre der Abgang des Routiniers ein herber Verlust für die Stuttgarter, die zum Liga-Auftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum antreten. Endo hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen. dpa