Wechsel-Wirrwarr um Glatzel: HSV oder Bundesliga – Entscheidung wohl gefallen

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Stürmt Robert Glatzel auch in der nächsten Saison noch beim HSV? © Imago

Großes Wirrwarr um einen Wechsel von Robert Glatzel. Bleibt er beim HSV oder geht er? Die Entscheidung ist offenbar gefallen – oder doch nicht?

Hamburg – Was ist denn da los? Am Morgen des 2. Juni vermeldete die Hamburger Morgenpost, dass die Entscheidung von HSV-Spieler Robert Glatzel, den HSV zu verlassen, gefallen sei. Der Torjäger würde von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und wechseln. Als abnehmender Verein wurde Schalke 04 ins Gespräch gebracht. Wenig später die komplette Kehrtwende. Die Bild-Zeitung berichtet von einer Vertragsverlängerung Glatzels beim HSV bis 2025. Was denn nun?

Den aktuellen Stand der HSV-Transfergerüchte um Robert Glatzel arbeitet 24hamburg.de hier auf.

Eine Ausstiegsklausel würde einen Wechsel von Robert Glatzel vom HSV zu einem anderen Verein in diesem Sommer einfach machen. Für unter 2 Millionen Euro könnte der Transfer vollzogen werden. Schalke, Mainz und Union sollen Interesse haben.