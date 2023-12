Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 16. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der SV Wehen Wiesbaden Eintracht Braunschweig. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Wiesbaden – In der 2. Bundesliga steht der 16. Spieltag an und der SV Wehen Wiesbaden empfängt in der heimischen Brita-Arena Eintracht Braunschweig. Die Zuschauer erwartet ein Duell auf Augenhöhe, bei dem beide Teams Punkte für den Klassenerhalt holen wollen. Die Gastgeber spielen eine ordentliche Saison und befinden sich im Mittelfeld der Tabelle, die Gäste stehen dagegen tief im Tabellenkeller.

Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig: Wer holt sich den Sieg?

„Wir wollen uns positiv von den Fans verabschieden. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Die letzten Spiele von Eintracht Braunschweig unter Daniel Scherning waren immer eng. Sie haben gegen Osnabrück gewonnen und knappe Ergebnisse gegen gute Gegner erzielt. Es macht keinen Unterschied, ob du gegen den Tabellendritten oder Siebzehnten spielst. Das sind alles starke Mannschaften, die über gute Spieler verfügen SVWW-Cheftrainer Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz vor der Partie.

„Insgesamt können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das erste halbe Jahr in der dritten Liga war gekrönt vom Aufstieg und auch beim Start in die zweite Liga haben wir einen guten Eindruck hinterlassen. Natürlich bin ich als Trainer nie zufrieden. Wir haben noch Luft nach oben, aber eben auch gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können“, so der Coach weiter.

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt Eintracht Braunschweig. © IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig findet am Freitag, 8. Dezember 2023, in Wiesbaden statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Wehen Wiesbaden und Eintracht Braunschweig wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Wiesbaden startet am Freitag, 8. Dezember 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um .

Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

Um ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Wehen Wiesbaden gegen Eintracht Braunschweig ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

