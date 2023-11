Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern live: So sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der SV Wehen Wiesbaden den 1. FC Kaiserslautern. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Wiesbaden – In der 2. Bundesliga steht der 13. Spieltag an und Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden erwartet den 1. FC Kaiserslautern. Die Hessen haben sich in den vergangenen Wochen aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet und ein gutes Polster auf die Abstiegsränge. Die Lauterer dagegen wollen oben mitspielen und benötigen jeden Punkt, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern: Wer holt sich den Sieg?

„Kevin Kraus hatte eine Gehirnerschütterung, aber zum Glück war es nicht so schwerwiegend. Nach drei Tagen absoluter Ruhe konnte er dann wieder erste Schritte unternehmen. Wir werden sehen, ob er sich am Sonntag zutraut, zu spielen“, sagte Kaiserslautern-Trainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz vor der Partie beim SV Wehen Wiesbaden.

„Wir müssen schauen, wie es in der Defensive aussehen wird und wer zur Verfügung steht. Wie wir auflaufen werden, wird sich voraussichtlich erst morgen entscheiden können“, so der Coach weiter, der vor dem kommenden Gegner warnt: „Unabhängig davon, wer zur Verfügung steht, werden wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten. Wiesbaden als sehr körperbetontes Team wird uns auch alles abverlangen.“

Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden. © IMAGO/Foto: EIBNER/Thomas Fuessler

Schuster geht von einer engen Partie aus: „„Ich rechne mit einem sehr intensiven Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden. Wiesbaden hat die vergangenen Spiele sehr erfolgreich gespielt, tritt sehr kompromisslos und mit viel Zweikampfhärte auf.“

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Sonntag, 12. November 2023, in Wiesbaden statt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Wiesbaden startet am Sonntag, 12. November 2023 , um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um .

Um 13.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

Um ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

