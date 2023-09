Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: DFB-Pokal heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Wiesbaden – Das Pokalspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig steigt am Mittwoch, 27. September 2023, um 20.45 Uhr in Wiesbaden. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und RB Leipzig wird live im Free-TV übertragen .

Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen dem Wehen Wiesbaden und RB Leipzig selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Die Partie SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig ist das letzte Spiel der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals. Grund für die späte Austragung ist, dass Leipzig am Pokalwochenende den deutschen Supercup gegen den FC Bayern München ausgespielt hat. In der Wiesbadener Brita-Arena sind die Gäste der große Favorit gegen den Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig: Wer kommt eine Runde weiter?

RB Leipzig startete sehr gut in die Saison 2023/24 der Fußball-Bundesliga und Champions League – und das trotz hochkarätiger Abgänge. Die Verantwortlichen der Sachsen schafften es aber, Neuzugänge zu verpflichten, die wenig bis keine Anpassungsprobleme hatten und den Kader direkt verstärkten. In Wiesbaden soll für den Titelverteidiger nun auch der Start in die Pokalsaison gelingen.

Der SV Wehen Wiesbaden geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen RB Leipzig. Der Zweitligist zeigte in der laufenden Saison aber, dass vor allem die Defensive sehr stabil ist und zahlreiche Gegner vor Schwierigkeiten stellt. Für die Hessen geht es gegen den Favoriten aus der Bundesliga vor allem darum, lange ohne Gegentor zu bleiben, um bei einem Konter selbst zu treffen.

Der Sieger des Duells zwischen Wiesbaden und Leipzig wird sich im Topf bei der Auslosung der 2. Hauptrunde befinden, die am Sonntag (1. Oktober) stattfinden wird. (smr)