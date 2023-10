Wehen Wiesbaden mit Befreiungsschlag gegen Rostock

Torwart Florian Stritzel (l) parierte bei Wiesbadens Heimerfolg gegen Rostock einen Elfmeter. © Jürgen Kessler/dpa

Dem SV Wehen Wiesbaden ist dank Ivan Prtajin in der 2. Fußball-Bundesliga der Befreiungsschlag gelungen, dagegen hält die Talfahrt von Hansa Rostock weiter an. Der Torjäger erzielte eine Minute vor dem Ende der Partie das entscheidende Tor zum 1:0 (0:0) für die Gastgeber. Die Hessen schoben sich durch den Sieg mit nun 15 Punkten auf den elften Tabellenplatz vor, Rostock ist mit belegt mit zwölf Zählern Rang 15.

Wiesbaden – Die größte Chance für die Gäste vergab vor 8619 Zuschauern Christian Kinsombi, der mit einem Foulelfmeter nach Videobeweis an Florian Stritzel scheiterte (32.). Der SVWW-Torwart hatte zuvor gegen Juan José Perea den Strafstoß selbst verursacht.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste in einem abwechslungsreichen Spiel die hochkarätigeren Möglichkeiten. Die Wiesbadener steigerten sich in der Folge, nur das Tor gelang zunächst nicht. Als sich beide Mannschaften schon mit einem Unentschieden angefreundet hatten, schlug Prtajin zu. dpa