Wehen Wiesbaden siegt auch gegen Kaiserslautern

Thijmen Goppel brachte Wehen Wiesbaden gegen den FCK zurück ins Spiel. © Jörg Halisch/dpa

Aufsteiger Wehen Wiesbaden baut die Erfolgsserie in der 2. Bundesliga aus. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gelingt den Hessen der vierte Sieg hintereinander.

Wiesbaden - Der SV Wehen Wiesbaden ist mit dem 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Erfolgsspur geblieben.

Mit dem vierten Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga kletterte der Aufsteiger aus Hessen auf den siebten Tabellenplatz und kommt den Aufstiegsplätzen immer näher. Im Südwest-Derby erzielten für die Gastgeber vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Brita-Arena Thijmen Goppel (51. Minute) und Ivan Prtajin (65.) die Tore. Die Pfälzer waren durch Marlon Ritter (39.) zunächst in Führung gegangen.

In einer weitgehend ereignisarmen ersten Hälfte blieb ein Schuss vom Wiesbadener Amar Catic (6.) aus spitzem Winkel, den FCK-Torwart Julian Krahl abwehrte, lange Zeit die einzige Chance. Auch danach blieb der SV Wehen die aktivere Mannschaft, musste in der Endphase der ersten Halbzeit aber wie aus dem Nichts die Führung durch Ritter hinnehmen. Kurz vor der Pause vergab Prtajin aus Nahdistanz die Chance zum Ausgleich (44.). Nachdem zu Beginn der zweiten Hälfte ein Treffer von Terrence Boyd aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde (49.), sorgte nur wenig später Goppel mit einem Distanzschuss, den Nikola Soldo abfälschte, für das 1:1. Prtajin drehte die Partie zugunsten der Wiesbadener, als er einen Freistoß von Robin Heußer mit der Brust ins Tor abfälschte. dpa