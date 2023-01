Schiedsrichterin in Portugal zückt die Weiße Karte – Historischer Moment im Video

Von: Stefan Schmid

Schiedsrichterin Catarina Campos geht in die Geschichtsbücher ein. © Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via www.imago-images.de

Beim Pokalspiel zwischen den Frauen-Teams von Benfica und Sporting Lissabon ereignete sich historisches. Zum ersten Mal zeigte ein Referee die Weiße Karte.

Lissabon - Kurz vor der Pause beim Spiel im Stadtderby zwischen Sporting und Benfica Lissabon zeigte Schiedsrichterin Catarina Campos dem medizinischen Personal beider Mannschaften die Weiße Karte. Ein Vorgang, der in die Fußball-Geschichtsbücher eingehen wird, denn die neu eingeführte Karte feierte damit am 21. Januar 2023 ihre Premiere. Noch dazu stellt die nun dritte Karte, im Gegensatz zu ihrem gelben und roten Verwandten, keine Bestrafung dar, sondern ist eine Art Würdigung.

Weiße Karte honorierte Fair-Play von medizinischen Personal

Viele Zuschauer im Stadion schienen etwas verdutzt, als Catarina Campos die Weiße Karte zückte. Andere hingegen klatschten stehenden Beifall, als dem medizinischen Personal beider Mannschaften die Karte gezeigt wurde. Grund für die besondere Aktion war das außerordentliche Fair-Play-Verhalten der beiden Teamärzte.

Wie Sporting Lissabon auf seiner Webseite bekannt gab, benötigte eine Person auf der Tribüne dringend medizinische Hilfe. Ungeachtet des Spielgeschehens liefen die Ärzte beider Teams zu dieser Person und konnten ihr helfen. Genau um solche besonderen Momente zu würdigen, hat der portugiesische Verband die Weiße Karte in einem Modellprojekt eingeführt.

Weiße Karte bislang nur in Portugal

Doch wie wahrscheinlich ist es, die Weiße Karte auch bald in anderen Ländern zu sehen? So genau ist das nicht zu sagen, denn der Verband in Portugal hat die Karte zwar in Rahmen einer allgemeinen FIFA-Initiative eingeführt, welche Maßnahmen die jeweiligen Verbände aber genau ergreifen ist – in einem gewissen Rahmen – offengehalten.

Möglich ist aber, sollte ein positiver Effekt auf das Verhalten von Spielern und Staff-Mitglieder spürbar sein, dass dann auch andere Verbände diesem Vorbild folgen werden. Dass die Weiße Karte bald bei internationalen Spielen zu sehen sein wird, ist allerdings äußerst unrealistisch, denn dafür wäre eine entsprechende Regeleinführung mindestens auf UEFA-Ebene nötig. Und da sind bekanntlich konsensuale Entscheidungen, abgesehen von Themen, die große finanzielle Gewinne mit sich bringen, schwierig zu erreichen. (sch)