Weitere Eintracht-Neuzugänge im Anflug? „Es wird noch etwas auf dem Transfermarkt passieren“

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt hat bislang einen starken Kader zusammen. Es wird aber noch Veränderungen geben, wie Sportchef Markus Krösche ankündigte.

Frankfurt – Der Auftakt in die Vorbereitung steht bei Eintracht Frankfurt bevor. Mit Dino Toppmöller ist ein neuer Cheftrainer an Bord, der die SGE in auf die internationalen Plätze führen will. Der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann bringt durch seinen Job beim FC Bayern reichlich Erfahrung mit. „Von Julian Nagelsmann konnte ich viel mitnehmen und wir haben uns gegenseitig positiv befruchtet, was das Fachwissen angeht. Es ist klar, dass man nach einer dreijährigen Zusammenarbeit auch das ein oder andere übernimmt“, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung.

Markus Krösche Geboren: 17. September 1980 (Alter 42 Jahre), Hannover Verein: Eintracht Frankfurt Funktion: Sportvorstand

Eintracht Frankfurt plant Kader für 2023/24

Auf dem Transfermarkt schlug die SGE in den letzten Tagen doppelt zu. Das freut Toppmöller, der seine zwei Wunschspieler bekommen hat. „Robin Koch und Ellyes Skhiri sind zwei hervorragende Spieler, die auch Führungsrollen übernehmen sollen. Gerade in den zentralen Positionen ist es wichtig, Spieler zu haben, die schon einiges an Erfahrungen sammeln konnten“, bestätigte der 42-Jährige.

Den Kader sieht Toppmöller als stark an, trotz der Abgänge von Daichi Kamada und Evan Ndicka, die in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern gehörten. „Für jeden Trainer ist es wichtig, auf gewissen Positionen ein Gerüst zu haben. Wir haben viele junge talentierte Spieler und da ist es wichtig, dass sie erfahrene Spieler an ihrer Seite haben. Eine gute Mischung ist da wichtig“, so Toppmöller, der einiges von seinen Spielern erwartet.

Markus Krösche, Sportchef von Eintracht Frankfurt. © Arne Dedert/dpa

Gerade die jungen Talente nimmt der neue Cheftrainer in die Pflicht: „Ich will von jungen Spieler sehen, dass sie unbedingt spielen wollen, aber auch zeigen, dass sie mit Widerständen umgehen können und lernen, diese zu überwinden. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit.“

Eintracht Frankfurt: Weitere Zu- und Abgänge?

Obwohl das Gerüst des Kaders, wie es Toppmöller nannte, steht, könnte sich noch einiges ergeben in Sachen Zu- und Abgänge. „Wir haben eine gute Mischung im Kader und haben uns auch mit Führungsspielern verstärkt. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Es wird noch das eine oder andere auf dem Transfermarkt passieren, das müssen wir abwarten“, sagte Krösche, ohne Namen zu nennen oder ob er eher an Neuzugänge denkt oder Spieler, die den Klub verlassen werden.

Mit der Ankunft von Ellyes Skhiri könnte Djibril Sow vor dem Absprung stehen, der in den letzten Wochen mehrfach mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht wurde. Auch Jesper Lindström könnte bei einem passenden Angebot verkauft werden. Neapel soll interessiert sein. (smr)