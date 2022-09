WM 2022: Bei Flick hat er keine Chance – Nagelsmann hielt ihn aber schon in der A-Jugend für „Weltklasse“

Von: Christoph Klaucke

Einer für Hansi Flick? Julian Nagelsmann bringt einen seiner früheren Jugendspieler ins Gespräch. © Frank Hoermann/Imago

Wen nominiert Hansi Flick für die WM 2022? Grischa Prömel wäre ein Überraschungskandidat – Nagelsmann hielt ihn schon in der A-Jugend für „Weltklasse“.

Sinsheim – Die WM 2022 steht schon in wenigen Wochen vor der Tür. Während der Kampf um die Kaderplätze in der deutschen Nationalmannschaft vor einem Turnier für gewöhnlich Anfang des Jahres oder im Frühjahr an Fahrt aufnimmt, ist in dieser Saison alles anders. Die Weltmeisterschaft beginnt wegen der klimatischen Bedingungen in Katar bereits am 20. November, die Spieler haben also weniger Zeit sich für eine Nominierung bei Bundestrainer Hansi Flick zu empfehlen.

In einer WM-Saison gibt es auch immer wieder Profis, die niemand so recht auf dem Schirm hat, und die auf den letzten Drücker für eine Überraschung im Kader des DFB-Teams sorgen. Bei der WM 2006 gelang dies beispielsweise David Odonkor, bei der WM 2014 Christoph Kramer. Ein solcher Kandidat ist in diesem Jahr Grischa Prömel von der TSG 1899 Hoffenheim, der sogar von Julian Nagelsmann geadelt wird.

Grische Prömel Geboren: 9. Januar 1995 (Alter 27 Jahre), Bad Cannstatt, Stuttgart Position: Zentrales Mittelfeld Verein: TSG 1899 Hoffenheim Nationalmannschaft: 3 U21-Länderspiele; Silber bei Olympia 2016

WM 2022: Grischa Prömel wäre Flicks Überraschungskandidat

Prömel spielt seit dieser Saison wieder bei der TSG Hoffenheim, wo er einst seine ersten Schritte unternahm. In den vergangenen Jahren stellte er seine Klasse bei Union Berlin unter Beweis. Nun könnte im Alter von 27 Jahren das Debüt in der deutschen Nationalmannschaft folgen und somit auch eine Nominierung für die WM 2022 (alle wichtigen Infos in der Übersicht).

Prömel wurde in der U19 der Stuttgarter Kickers vom damaligen Jung-Trainer Nagelsmann, heute Coach beim FC Bayern München, entdeckt und wechselte im Sommer 2013 zur TSG Hoffenheim. In der folgenden Saison gewannen Prömel und Nagelsmann gemeinsam die deutsche A-Jugendmeisterschaft.

WM 2022: Grischa Prömel für Deutschland? Nagelsmann hielt ihn in der Jugend für „Weltklasse“

So berichtet der aktuelle FCB-Trainer über seine Zeit mit Prömel in der Jugend der TSG. „Wir haben entweder den Ball gewonnen oder gefoult. Das war total geil als Trainer. Keine bösen Fouls, aber Grischa Prömel war da Weltklasse in dem Stilmittel“, erinnerte sich Nagelsmann auf der PK vor dem Spiel bei Union Berlin und zog einen Vergleich zur Spielweise des Gegners. Doch Prömel ist nicht nur „Weltklasse“ im Ballerobern und cleveren Foulen, sondern hat noch andere Qualitäten.

Grischa Prömel absolvierte bereits Länderspiele für die deutsche U21. © Imago

Als sogenannter Box-to-Box-Spieler im Mittelfeld zwischen den Strafräumen ist Prömel einer der laufstärksten Spieler der Bundesliga – kein schlechtes Argument im eng getakteten WM-Spielplan mit wenig Vorbereitungszeit. Zudem entfacht der gebürtige Stuttgarter neuerdings auch Torgefahr. In der Vorsaison erzielte Prömel acht Bundesligatore für Union Berlin.

WM 2022: Grischa Prömel schon Führungsspieler bei Hoffenheim

Prömel konnte sich bei den Profis in Hoffenheim zunächst nicht durchsetzen und kam nach zwei Jahren über den Umweg Karlsruher SC 2017 zu Union Berlin. Mit den Köpenickern schaffte er 2019 den Aufstieg in die Bundesliga und qualifizierte sich für Europa. Im Sommer lockte ihn die Rückkehr in die alte Heimat. „Ich brauchte den nächsten Step, eine neue Herausforderung“, sagte Grischa Prömel im Gespräch mit SWR Sport.

Prömel ist bei der TSG sofort zum Führungsspieler aufgestiegen und Teil des Mannschaftsrats. „Grischa macht einfach Spaß, einen Spieler wie ihn wünscht sich jeder Trainer“, lobte Coach André Breitenreiter. Prömel habe „vom ersten Tag an die Rolle als Führungsspieler angenommen, deshalb haben wir ihn auch geholt. Er ist einer meiner engsten Ansprechpartner“.

WM 2022: Grischa Prömel hofft auf Anruf von Hansi Flick

Das DFB-Trikot trug Prömel bereits, allerdings nur in den Jugend-Nationalmannschaften. Für die U20 und U21 kam er auf insgesamt 18 Einsätze. Bei Olympia in Rio 2016 machte Prömel vier Spiele und holte die Silbermedaille. Folgt jetzt der Anruf von Flick und die Nominierung für die WM 2022?

„Wer träumt da nicht davon, sein Land zu vertreten“, meinte Grischa Prömel und erklärte ganz bescheiden, „aber Deutschland hat eine brutal starke Mannschaft mit viel Potenzial im Zentrum. Mir bleibt nichts anderes übrig, als im Verein gute Leistungen abzurufen. Dann lasse ich mich mal überraschen“. Träumen darf trotz des topbesetzen Mittelfelds im DFB-Team um Joshua Kimmich, Leon Goeretzka und Ilkay Gündogan aber erlaubt sein. Denn ein Mittelfeldkämpfer wie Prömel, der seine Stärken auch in der Defensive hat, fehlt der deutschen Mannschaft noch. Der Kampf um die WM-Plätze hat längst begonnen, Flick hat erste Entscheidungen schon getroffen. (ck)