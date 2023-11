Weltmeister Argentinien verliert erstmals seit der WM

Von: Johannes Skiba

In der WM-Qualifikation muss Argentinien eine historische Heimpleite gegen Uruguay hinnehmen. In den letzten Jahren unterlag die „Albiceleste“ nur sehr selten.

Buenos Aires – Weltmeister Argentinien zeigte sich auch nach seinem Triumph in Katar weiterhin unaufhaltsam. Nun musste das Team von Trainer Lionel Scaloni aber gegen Uruguay und Trainer-Ikone Marcelo Bielsa erstmals seit der WM-Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien vor fast genau einem Jahr eine Niederlage hinnehmen. Dennoch bleibt Argentinien in der WM-Qualifikation auf Platz eins.

Heimpleite beendet argentinische Siegesserie

Die argentinische Nationalmannschaft greift seit Jahren durch ihre beständig herausragenden Leistungen nach immer größeren Superlativen. Jetzt hat die „Albiceleste“ nach 14 Siegen in Folge mal wieder ein Fußballspiel verloren und das ausgerechnet in der legendären „Bombonera“ der Boca Juniors. Seit sieben Jahren war Argentinien in keinem Heimspiel mehr unterlegen.

Für Weltmeister-Coach Scaloni war das 0:2 erst die sechste Niederlage in seinem 65. Spiel als Nationaltrainer. Seit Juli 2019 war es überhaupt erst der zweite Misserfolg. Der dreimalige Weltmeister hat das Verlieren eigentlich verlernt. Umso überraschender ist es, dass ausgerechnet der kleine Bruder von der anderen Seite des Río de la Plata die Fußballweltmacht nun aufhalten konnte. Der Erfolg ist historisch.

Lionel Messi und Argentinien verlieren zum ersten Mal seit einem Jahr wieder ein Fußballspiel. © Cortina/Imago

Messi kritisiert mangelnden Respekt der Uruguayer

Denn für Uruguay war es der erste Sieg in der WM-Qualifikation in und gegen Argentinien überhaupt, der erste Sieg im Nachbarland seit 1937 und der erste Sieg gegen die Lionel Messi und Co. seit 2013. Marcelo Bielsa machts möglich. Der Coach übernahm die „Celeste“ im Mai und sorgte schon im Oktober mit dem Erfolg gegen Brasilien, das in einer hochemotionalen Partie gegen Kolumbien erneut verlor, für eine Sensation.

Weltfußballer Lionel Messi äußerte sich in der Mixed Zone gegenüber der argentinischen Sportzeitung Olé kämpferisch: „Es ist eine Verpflichtung für uns, wieder aufzustehen.“ Einen Seitenhieb gegen die leidenschaftlich und provokant agierenden Uruguayer konnte sich der 36-Jährige aber nicht verkneifen: „Diese jungen Spieler, diese vielversprechende Generation, muss vor den Älteren Respekt haben. Denn dieser Clásico war immer intensiv und hart, aber immer mit viel Respekt. Sie müssen noch ein bisschen lernen.“ Für Argentinien geht es Mittwochnacht (22. November) im großen südamerikanischen Duell dann gegen das kriselnde Brasilien weiter. (jsk)