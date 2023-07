Weltmeister von 1990 an DFB-Team: „Starke Mannschaft bilden“

Auf den Tag genau 33 Jahre nach dem Triumph von Rom am 8. Juli 1990 feiern die Weltmeister ein Wiedersehen im Zeichen von „Italia 90“ in Grassau am Chiemsee. © Wolfgang Breiteneicher/-/dpa

Die Fußball-Weltmeister von 1990 wünschen sich von der deutschen Nationalmannschaft, dass sie bei der Heim-EM im kommenden Jahr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpft.

Grassau - „Es muss gelingen, aus den vielen guten Spielern, die wir haben, eine starke Mannschaft zu bilden. Dann werden auch die Fans wieder mitziehen“, sagte der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus bei einem Treffen des Teams in Grassau am Chiemsee.

Wiedersehensfeier nach 33 Jahren

Auf den Tag genau 33 Jahre nach dem Triumph von Rom am 8. Juli 1990 feierten die ehemaligen Weltmeister am Samstag ein Wiedersehen. Nicht dabei sein konnte aus gesundheitlichen Gründen der damalige Teamchef Franz Beckenbauer. Initiiert und organisiert hatte Beckenbauers Ehefrau Heidi die Zusammenkunft. 19 Spieler des WM-Kaders waren anwesend, nur Bodo Illgner, Jürgen Kohler und Günter Hermann fehlten.

Auch Philipp Lahm, Chef des Organisationskomitees für die EM 2024, äußerte sich bei dem Treffen. „Wir wollen gute Gastgeber sein, aber zu einer tollen Atmosphäre, wie wir sie beim Sommermärchen 2006 erlebt haben, gehört auch eine starke deutsche Mannschaft“, sagte der Weltmeister von 2014: „Das war bei der WM 1990 so, die ich als Sechsjähriger zu Hause am Fernsehen verfolgte, und das war auch so bei der WM 2014 in Brasilien.“ dpa