Mbappe vor Wechsel? Ablöse wäre wohl neuer Weltrekord

Von: Marcel Schwenk

Kylian Mbappe könnte PSG verlassen, ein Rekord-Angebot ist wohl schon in Paris eingetrudelt. Gregor Kobel könnte angeblich zeitnah verlängern. Die Transfer-News im Überblick.

Paris/Riad – Al-Hilal macht im Werben um PSG-Stürmer Kylian Mbappe offenbar ernst und soll bereit sein, eine Rekord-Ablöse für den französischen Nationalspieler zu bezahlen. Wie Fabrizio Romano berichtet, sei ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro beim amtierenden Titelträger der Ligue 1 eingereicht worden.

Kylian Mbappe Geboren: 20. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre) in Paris Vereine im Profibereich: AS Monaco, Paris Saint-Germain Vertrag bei PSG bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de) 180 Millionen Euro

Mbappe nach Saudi-Arabien? PSG-Star könnte wohl 700 Millionen Euro pro Jahr verdienen

Auch CBS bestätigt das Angebot und will zudem von einem unfassbaren Jahresgehalt wissen. Demnach könnte Mbappe bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien 700 Millionen Euro verdienen und dürfte den Verein im Sommer 2024 auch direkt wieder verlassen.

Kurz vor der Asien-Tour hatte PSG den Superstar aus dem Aufgebot gestrichen, wie Romano berichtete. Man habe im Verein das Gefühl, dass sich Mbappe bereits mit Real Madrid auf einen ablösefreien Wechsel für kommenden Sommer geeinigt habe. Intern soll der Stürmer jedoch gesagt haben, dass er nicht ablösefrei gehen würde. Nun steht er anscheinend zum Verkauf – und könnte bald in Saudi-Arabien aufschlagen.

Soll Al-Hilal 300 Millionen Euro wert sein: PSG-Stürmer Kylian Mbappe. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Hält der BVB seinen Keeper? Gregor Kobel verlängert angeblich zeitnah

Wie die WAZ und die Bild berichten, soll Gregor Kobel seinen Vertrag bei Borussia Dortmund in naher Zukunft verlängern. Zwischen dem Management des Torhüters und den Verantwortlichen des BVB habe es demnach bereits erste Gespräche gegeben, die positiv verlaufen sein sollen.

Der Torhüter, der mit seinem Klub in der vergangenen Saison nur knapp die Meisterschaft verpasste, gehörte 2022/23 zu den Leistungsträgern und ist absolut unumstritten. Dies soll sich nun auch in seinem neuen Kontrakt widerspiegeln, der Schweizer könnte dann wohl mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Damit würde er in die Riege der Topverdiener vorstoßen, das Gehalts-Ranking beim BVB führt laut Bild derzeit Niklas Süle mit rund zwölf Millionen Euro pro Jahr an. (masc)