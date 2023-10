Wer wird neuer Trainer beim FC Schalke 04? Sportdirektor mit klarer Aussage

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Sportdirektor André Hechelmann äußerte sich zur Thematik.

Update vom Samstag, 30. September, 8.00 Uhr: Wer wird neuer Trainer beim FC Schalke 04? Die Trainersuche „läuft, das ist wichtig“, sagte S04-Sportdirektor André Hechelmann beim Pay-TV-Sender Sky: „Spätestens ab der Freistellung von Thomas Reise haben wir unsere Liste, die wir logischerweise parallel führen, im Blick. Es gab schon Gespräche. Wir werden das nun intensivieren. Es ist klar, dass das das spannendste Thema ist. Das besprechen wir aber intern. Wir haben einen klaren Plan.“

Erstmeldung: Paderborn – Der Saisonstart ging für den FC Schalke 04 gehörig in die Hose. Der Absteiger hatte das Ziel ausgegeben, direkt wieder in die Bundesliga zurückzukehren, derzeit stehen die „Knappen“ aber im Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Cheftrainer Thomas Reis wurde entlassen. Jetzt will Schalke einen Neustart – mit einem Sieg beim SC Paderborn.

SC Paderborn gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Es geht vor allem um Überzeugung. In dem Moment, wo die Überzeugung nicht mehr vollumfänglich gegeben ist, dass wir eine Trendwende in dieser personellen Konstellation schaffen können, dann müssen wir handeln. Das ist unsere Pflicht“, sagte Sportdirektor Andre Hechelmann auf der Pressekonferenz vor der Partie in Paderborn.

„Wir haben mit St. Pauli schon ein langes Wochenende gehabt, in dem wir sehr, sehr kontrovers diskutiert haben. Ich glaube, dass der Zeitpunkt zwar knapp, aber absolut vertretbar ist, weil Matze Kreutzer die Mannschaft schon kennt“, so Sportvorstand Peter Knäbel über den Zeitpunkt der Entlassung von Reis.

Der FC Schalke 04 ist zu Gast beim SC Paderborn. © IMAGO/RHR-FOTO

„Veränderungen schaffen immer Raum für neue Chancen, neue Möglichkeiten, neue Herangehensweisen. Matthias Kreutzer hat eine klare Idee vom Fußball, die wird er der Mannschaft näher bringen. Matthias hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er solche Situationen meistern kann. Zusammen mit Mike Büskens, der Matthias mit seiner langen Erfahrung unterstützen wird, sind wir überzeugt, dass wir die Trendwende jetzt einleiten können“, zeigt sich Hechelmann optimistisch.

Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 steigt am Freitag, 29. September 2023, um 18:30 Uhr in Paderborn. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Paderborn gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

SC Paderborn gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie SC Paderborn gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

SC Paderborn gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das 2. Bundesligaspiel zwischen dem SC Paderborn und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.