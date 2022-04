Werder Bremen mit Personal-Problemen: Groß an Corona erkrankt

Teilen

Christian Groß in Aktion © IMAGO/Oliver Baumgart

Vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen den FC Schlake 04 hat Werder Bremen mit weiteren Ausfällen zu kämpfen.

Bremen - Nach Ömer Toprak und Milos Veljkovic muss Werder Bremen im Zweitliga-Spitzenspiel beim FC Schalke 04 noch einen dritten wichtigen Abwehrspieler ersetzen. Beim gebürtigen Bremer Christian Groß liegt nach Angaben des Vereins ein positiver Corona-Schnelltest vor. Das Ergebnis eines PCR-Tests wird bis zum Anpfiff am Samstag (13.30 Uhr/Sky) nicht mehr rechtzeitig eintreffen, Groß reiste deshalb am Freitag nicht mit der Mannschaft nach Gelsenkirchen. Wegen Erkältungssymptomen fehlte der 33 Jahre alte Defensiv-Allrounder bereits am Mittwoch und Donnerstag beim Training.

Groß besetzt bei Werder eigentlich die zentrale defensive Mittelfeldposition. Als Vertreter für den an der Wade verletzten Kapitän Toprak rückte er zuletzt aber in die Abwehrmitte. Nach dem Muskelfaserriss bei Veljkovic ist Marco Friedl aktuell der einzige gesunde Stammspieler in der Bremer Abwehr. (dpa)