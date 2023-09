Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Bundesliga jetzt live im TV und Live-Stream

Am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Werder Bremen gegen 1. FC Köln. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Bremen – Der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und es kommt zum Duell zweier Teams, die in einer Ergebniskrise stecken. Werder Bremen konnte zumindest eine Partie gewinnen, der 1. FC Köln ist dagegen noch sieglos nach vier Spielen. Für den Verlierer dieser Partie stehen ungemütliche Zeiten an.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Wer holt sich den Sieg?

„Köln ist sehr aggressiv im Anlaufen, sehr gradlinig im Ballbesitz und konterstark. Beide Mannschaften werden an der Art und Weise, wie sie Fußball spielen festhalten. Ich erwarte ein offenes Duell auf Augenhöhe“, sagte Bremen-Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die Rheinländer.

„Natürlich ist es so, dass du das Spiel für dich entscheiden willst. Beide Mannschaften hätten gerne mehr Punkte, das wird im Spiel sichtbar sein. Es ist aber keine Drucksituation wie am Ende einer Saison. Die Herausforderung nehmen wir in Kauf, weil wir glauben, insgesamt noch besser Fußball spielen zu können als in der letzten Saison“, so Werner weiter.

FC-Coach Steffen Baumgart will unbedingt Punkte holen an der Weser: „Wir haben zu wenig Punkte aus den Spielen mitgenommen, die wir bisher gemacht haben. Bremen ist unser nächster Anlauf. Den Bremern geht es genauso. Wir werden schauen, was passiert. Wir wollen punkten und werden bei uns bleiben.“

„Wir wollen das, was uns bisher stark gemacht hat, in jedes Spiel reinwerfen. Uns ist klar, dass wir zu wenig Punkte haben und aus dieser Situation wollen wir raus“, so Baumgart weiter.

Das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln steigt am Samstag, 23. September 2023, um 18:30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertrtagen .

zwischen im . Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Werder Bremen gegen 1. FC Köln wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bremen startet am Samstag, 23. September 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

