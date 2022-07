Werder Bremen gewinnt Groningen-Testspiel ohne Fans

Teilen

Erzielte im Testspiel gegen den FC Groningen ein Tor für Werder Bremen: Marvin Ducksch. © Carmen Jaspersen/dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat das erste von zwei Testspielen an nur einem Tag klar gewonnen. Gegen den FC Groningen aus den Niederlanden setzte sich der Aufsteiger mit 6:1 (3:1) durch.

Bremen - Wie schon der Test gegen Twente Enschede eine Woche zuvor wurde auch dieses Spiel wegen Sicherheitsbedenken zunächst abgesagt und durfte dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit doch noch auf einem Nebenplatz des Weserstadions stattfinden.

In der ersten Hälfte trafen der Angreifer Marvin Ducksch (13./16. Minute) sowie Neuzugang Lee Buchanan (37.) nach dem 0:1-Rückstand (9.) für die Bremer. Nach einem Foulspiel im Strafraum an Leonardo Bittencourt verwandelte Niclas Füllkrug einen Strafstoß (51.) und erhöhte kurz darauf (54.). Knapp zehn Minuten später erzielte Ducksch ebenfalls per Strafstoß den sechsten Treffer der Bremer.

Erst 30 Minuten vor dem Anpfiff hatten die Bremer öffentlich über die Begegnung informiert. Ursprünglich sollte die Partie in Delmenhorst vor Zuschauern stattfinden. Grund für die Absage war das zweite Testspiel der Bremer gegen den Groninger Liga-Konkurrenten FC Emmen, das auf Samstag um 17.00 Uhr verschoben wurde. Die Behörden wollten zwei niederländische Fangruppen in der Region verhindern. dpa