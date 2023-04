Werder Bremen gegen SC Freiburg: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der SV Werder Bremen empfängt am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Bremen - In der Fußball-Bundesliga steht der 28. Spieltag an und im Bremer Weserstadion kommt es zum Duell des SV Werder gegen den SC Freiburg. Für beide Klubs ist es eine wichtige Partie, denn die Gastgeber benötigen noch einige Punkte um den Klassenerhalt sicherzustellen und die Gäste wollen die Qualifikation für die Champions League schaffen. Die Zuschauer erwartet eine offene Partie, in der die Tagesform entscheidend sein wird.

Werder Bremen gegen SC Freiburg: Offenes Duell am 28. Spieltag

Werder Bremen belegt derzeit Platz elf der Tabelle in der Fußball-Bundesliga und hat neun punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem derzeit der VfB Stuttgart steht. Trotz des ordentlichen Polsters wollen sich die Norddeutschen nicht zurücklehnen, sondern weiter fleißig Punkte sammeln, damit bald rechnerisch nichts mehr in Sachen Abstieg passieren kann. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg wäre ein großer Schritt zu diesem Ziel gemacht.

Die Gäste aus dem Breisgau spielen eine starke Saison und haben die Möglichkeit, sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die UEFA Champions League zu qualifizieren. Aktuell rangiert der SC Freiburg auf Position fünf, hat aber nur einen Zähler Rückstand auf RB Leipzig und den begehrten Platz vier.

In der Schlussphase der Saison zählt jeder Punkt, denn von hinten pirschen dich die formstarken Leverkusener heran und wollen noch ein Wörtchen mitreden um die Vergabe der Qualifikationsplätze für die Königsklasse.

Die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 16. April 2023, um 15.30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Werder Bremen gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Werder Bremen gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 16. April 2023, um 15 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

(smr)