West Ham United gegen SC Freiburg heute live: Hier sehen Sie die Europa League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 6. Spieltag der Europa League ist der SC Freiburg zu Gast bei West Ham United. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

London/Freiburg – Die Partie des 6. Spieltags der Europa League zwischen West Ham United und dem SC Freiburg steigt am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 21 Uhr in London. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

West Ham United gegen SC Freiburg: Europa League live im Free-TV

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa- League-Spiel zwischen West Ham United und dem SC Freiburg am Donnerstag, 14.12.2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21.00 Uhr.

West Ham United gegen SC Freiburg: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen West Ham United und dem SC Freiburg am Donnerstag, 14.12.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der am , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

West Ham United gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Der sechste und letzte Spieltag der UEFA-Europa-League steht an und auf den SC Freiburg wartet ein echtes Endspiel um den Gruppensieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Streich ist punktgleich mit West Ham United und zu Gast beim Londoner Klub. Der Sieger dieser Partie wird die Gruppe A gewinnen und sich direkt für das Achtelfinale des Wettbewerbs qualifizieren.

Da West Ham United das Hinspiel in Freiburg gewinnen konnte, reicht den Londonern ein Remis für den Gruppensieg. Die Breisgauer hingegen müssen gewinnen, um Rang eins noch zu erobern. Bei Platz zwei in der Gruppe muss Freiburg in die Zwischenrunde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel ist dann im Achtelfinale der Europa League dabei.

Der SC Freiburg ist zu Gast bei West Ham United. © IMAGO/H. Langer

Der ganz große Druck ist beim SC Freiburg aber nicht mehr da, denn von Platz drei und vier droht keine Gefahr mehr. Olympiakos Piräus und TSC Backa Topola sind beide zu weit abgeschlagen, um noch ans Weiterkommen denken zu können. Beide Klubs scheiden aus der Conference League aus. (smr)