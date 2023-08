Wie Guirassy für den VfB gegen Bochum die Endo-Lücke füllt

Von: David Frey

Teilen

VfB-Stürmer Serhou Guirassy (l.) traf zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum doppelt und wurde so zum Matchwinner. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Mit seinen zwei Toren beim 5:0-Bundesliga-Auftaktsieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum wurde Serhou Guirassy zum Matchwinner. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht.

Mehr zum Thema Nach Endos VfB-Abgang: Guirassy richtet das Wort an die Mannschaft

Stuttgart - Besser kann ein Start in eine neue Ligasaison kaum verlaufen, als beim klaren 5:0 des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum in der MHPArena. Großen Anteil am Erfolg einer insgesamt sehr starken Mannschaftsleistung hatte dabei Topstürmer Serhou Guirassy, der doppelt traf. Allerdings sendete er auch durch andere Aktionen positive Signale an seine Mannschaftskollegen und die Fans. BW24 zeigt auf, wie Guirassy nach Endos VfB-Abgang das Wort an die Mannschaft richtet.

Nach dem Kantersieg gegen die harmlosen Gäste aus dem Ruhrpott grüßen die Schwaben zumindest vorerst von der Tabellenspitze. Doch bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) steht eine ganz andere Aufgabe an, wenn das Team von Sebastian Hoeneß bei RB Leipzig bestehen muss. Der DFB-Pokal- und Supercup-Sieger verlor sein erstes Bundesligaspiel der neuen Saison mit 2:3 bei Bayer 04 Leverkusen.