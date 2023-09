Wird Nagelsmann Bundestrainer? DFB nimmt erstmals Kontakt auf

Von: Johannes Skiba, Melanie Gottschalk

Der DFB ist weiter auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer. Dabei soll es nun die erste Kontaktaufnahme gegeben haben.

Update vom Mittwoch, 13. September, 14.32 Uhr: Wer wird neuer Bundestrainer? Diese Frage dürften sich wohl aktuell viele Fußballbegeisterte stellen. Laut tz-Informationen hat der DFB heute zum ersten Mal bei Julian Nagelsmann vorgefühlt, Verhandlungen gibt es aber noch nicht. Beim FC Bayern gab es bisher noch keine Anfrage, der DFB will dies erst tun, wenn Nagelsmann den Job auch wirklich gerne machen möchte.

Erstmeldung vom Mittwoch, 13. September, 10.39 Uhr: Dortmund – Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach der Entlassung von Hansi Flick ist mit einem 2:1-Erfolg gegen Frankreich geglückt. Sportdirektor Rudi Völler, der das Team für die Partie gegen den Nachbarn coachte, möchte nun innerhalb von drei Wochen einen Nachfolger für Flick finden. Julian Nagelsmann gilt als heißester Kandidat für den Job als Bundestrainer. Nach der Begegnung mit Frankreich äußerte sich Leroy Sané am Mikrofon von Sport1 zu einem möglichen Engagement seines ehemaligen Trainers beim FC Bayern.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig Weltmeister: 4x Europameister: 3x

Sané würde sich über ein Wiedersehen mit Nagelsmann beim DFB freuen

Leroy Sané erzielte beim Test gegen Frankreich den Siegtreffer. Der DFB-Star könnte unter Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft noch weiter aufblühen. Der Außenstürmer äußerte sich nach dem Spiel wohlwollend gegenüber dem möglichen Flick-Nachfolger: „Julian ist ein guter Trainer. Das auf jeden Fall.“ Darüber hinaus sei der 36-Jährige auch „eine gute Person.“

Ob Nagelsmann tatsächlich das Amt als Bundestrainer übernehmen wird, weiß jedoch auch sein früherer Schützling Sané nicht: „Schauen wir mal, was passiert – ob er Bock darauf hat“, und fügte an: „Na klar wäre es schön, ihn wiederzusehen, mit ihm zu arbeiten. Auf jeden Fall.“ Eine Freigabe von Nagelsmann durch den FC Bayern, bei dem der Trainer nach seiner Freistellung noch immer unter Vertrag steht, ist wahrscheinlich.

Leroy Sané und Julian Nagelsmann arbeiteten schon beim FC Bayern eng zusammen. © imago/ulmer

Sané: Neuer Bundestrainer hat „nicht viel zu verlieren“

Doch auch Leroy Sané weiß, dass die Aufgabe als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft alles andere als einfach ist: „Es ist eine große Aufgabe, vor allem wie wir drauf sind, was hier alles passiert bei uns.“ Lachend versucht der 27-Jährige für das Amt des DFB-Coachs zu werben: „Ich glaube, der nächste Trainer, der kommt, hat nicht viel zu verlieren.“

Die nächsten Länderspiele stehen schon in einem Monat an. Dann geht es für die DFB-Elf in die USA. Ob Julian Nagelsmann dann mit im Flieger sitzen wird, ist weiter offen. (jsk)