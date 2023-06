Arminia-Absturz perfekt: Bielefeld wird durchgereicht – Wiesbaden feiert Aufstieg in die 2. Bundesliga

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Am Boden: Arminia Bielefeld um Fabian Klos steigt erneut ab. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Im Relegations-Rückspiel zur 2. Liga unterliegt Arminia Bielefeld dem SV Wehen Wiesbaden mit 1:2. Die Partie zum Nachlesen im Live-Ticker.

Schlusspfiff: Der SV Wehen Wiesbaden hat auch das Relegations-Rückspiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen und hat allen Grund zum Feiern. Hollerbach drehte das Spiel bereits kurz vor dem Halbzeitpfiff mit seinem Treffer zum 2:1, von dem Nackenschlag konnte sich Arminia Bielefeld nicht mehr erholen. Im zweiten Durchgang kam allerdings auch zu wenig von den Ostwestfalen. Für den DSC geht es in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga weiter, Wiesbaden kickt 2023/24 in der zweiten Liga.

Relegation zur 2. Liga: Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden 1:2 (1:2)

Aufstellung Arminia Bielefeld: Fraisl – Jäkel (46. Sidler), Hüsing, Andrade, Bello – Kanuric (65. Lepinjica), Vasiliadis (46. Koch) – Lasme (65. Corbeanu), Consbruch, Hack – Klos (81. Prietl) Aufstellung SV Wehen Wiesbaden: Stritzel – Fechner, Gürleyen, Mrowca (86. Kempe) – Mockenhaupt, Heußer (80. Taffertshofer), Jacobsen, Ezeh (Rieble) – Wurtz (71. Froese) – Prtajin, Hollerbach (71. Iredale) Tore: Klos (4. Minute), Hollerbach (35.), Hollerbach (45.+2)

Das Wunder bleibt aus: Bielefeld steigt in die 3. Liga ab

90. Minute: Dingert verzichtet auf Nachspielzeit. Wiesbaden spielt 2023/24 im deutschen Unterhaus, Bielefeld muss den zweiten Abstieg innerhalb eines Jahres verkraften und tritt künftig in der 3. Liga an.

88. Minute: Gelb für Sidler nach einem Foul in Strafraumnähe. Der Freistoß kommt genau auf Fraisl, der sicher zupackt.

86. Minute: Dennis Kempe kommt für Mrowca und darf nochmal mitwirken. Es werden seine letzten Minuten als Profi sein, nach der Saison beendet der 36-Jährige seine Karriere - und das als Zweitliga-Aufsteiger.

85. Minute: Nochmal Ecke für den SV Wehen, die aber aus der Gefahrenzone geköpft wird.

81. Minute: Fabian Klos wird ausgewechselt und erhält Applaus von den Fans. Eine Zeigeumdrehung zuvor kamen aufseiten des SVWW Taffertshofer und Rieble für Heußer und Ezeh.

79. Minute: Wiesbaden lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Gürleyen fängt an, provokant zu jonglieren und kriegt den Check von Klos.

75. Minute: Bielefeld hat sich seinem Schicksal ergeben. Nach vorne kommt wenig von der Koschinat-Elf, auf den Tribünen herrscht Schweigen.

71. Minute: Nun tauschen auch die Gäste erstmals. Iredale und Froese ersetzen Hollerbach und Wurtz.

69. Minute: Hüsing mit der Riesenchance auf das 2:2! Zunächst wird der Schuss von Klos geblockt, der Abpraller landet vor den Füßen von Hüsing. Der Innenverteidiger schließt im Fünfmeterraum direkt ab, Fechner rettet für seinen geschlagenen Schlussmann.

68. Minute: Hollerbach arbeitet mit zurück und klärt zum Einwurf. Starker Auftritt des Doppelpackers.

65. Minute: Erneut wechselt Koschinat doppelt. Corbeanu und Lepinjica betreten den Rasen, Kanuric und Lasme haben Feierabend.

62. Minute: Sidlers Außenristschuss stellt keine Gefahr für Stritzel dar.

60. Minute: Ezeh lässt die dicke Chance zum 3:1 liegen! Der 21-Jährige wird auf links freigespielt und kommt nahezu unbedrängt zum Abschluss, bringt das Spielgerät aber nicht auf das Tor. Kann der SV Wehen in Anbetracht des Spielstands aber wohl verschmerzen.

58. Minute: Ezeh will einen Konter einleiten und wird von Kanuric regelwidrig daran gehindert. Dingert zieht Gelb.

56. Minute: Etwas mehr als zehn Minuten sind im im zweiten Durchgang absolviert, aktuell sieht es für die Arminia alles andere als gut aus. Wiesbaden steht kompakt und lässt wenig zu.

55. Minute: Wurtz versucht es aus der Distanz, zielt aber zu hoch.

53. Minute: Koch schickt Lasme steil, Mrowca klärt zur Ecke.

50. Minute: Hollerbach bereitet der Bielefelder Abwehr mächtig Probleme, kommt unter Bedrängnis zum Abschluss und holt eine Ecke raus. Diese bleibt aber ungefährlich.

48. Minute: Gelb für Gürleyen, der die schnelle Ausführung eines Freistoßes durch Wegschießen des Balles verhindert.

46. Minute: Weiter geht‘s auf der Alm. Koschinat reagiert auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel und bringt den erst 16-Jährigen Henrik Koch für Vasiliadis. Zudem ersetzt Sidler rechts hinten Jäkel.

Halbzeitfazit: Direkt danach ist Schluss, Wiesbaden geht mit einer Führung in die Pause. Bielefeld startete stark und ging schnell durch Klos in Führung. Im Anschluss hatten die Arminen ein bisschen mehr vom Spiel, aber auch der SV Wehen steckte nicht auf und antwortete in Person von Hollerbach. Direkt vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum zweiten Mal und sorgte somit für die Pausenführung seiner Wiesbadener.

Doppelter Hollerbach: Wiesbaden geht mit 2:1-Führung in die Pause

45.+2 Minute: Wiesbaden dreht das Spiel! Wieder ist es Prtajin, der Hollerbach in Szene setzt. Halblinks im Strafraum sucht der Angreifer den Abschluss, Hüsing fälscht unhaltbar ab. Kein Vorwurf an DSC-Keeper Fraisl.

45.+1 Minute: Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

Bielefeld versucht das Wunder gegen Wehen Wiesbaden zu erzwingen. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

41. Minute: Dickes Ding für Bielefeld! Zunächst zieht Klos ab, Stritzel kann nur nach vorne abprallen lassen. Dort steht Consbruch und köpft aus sechs Meter haarscharf vorbei. Das hätte eigentlich das 2:1 sein müssen.

39. Minute: Wie steckt die Arminia das 1:1 weg? Ein wenig Verunsicherung ist zu spüren, auch auf den Rängen ist es ruhiger geworden.

Wiesbaden mit dem Ausgleich: Hollerbach bleibt vor Fraisl cool

35. Minute: Da ist das 1:1! Andrade unterschätzt einen langen Ball, Prtajin pflückt diesen mit der Brust herunter und steckt optimal durch in den Lauf von Hollerbach. Der bleibt cool und verwandelt durch die Beine von Fraisl zum Ausgleich.

34. Minute: Bello tankt sich im Strafraum durch und zieht mit links ab. Wichtig aus Wiesbadener Sicht, dass Gürleyen noch seinen Fuß dazwischen bekommt.

33. Minute: Erste Gelbe Karte der Partie, Bello kommt gegen Jacobsen zu spät.

28. Minute: Nächste Chance für den Zweitligisten. Consbruchs Kopfball geht ins rechte Eck, Stritzel taucht rechtzeitig ab.

26. Minute: Fast das 2:0! Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Hüsing aus acht Metern zum Kopfball und haut die Kugel an den Querbalken. Und auch der direkte Gegenzug hat es in sich, Hollerbachs Abschluss aus zwanzig Metern rauscht knapp an Fraisls Kasten vorbei. Hier ist auf jeden Fall Feuer drin.

24. Minute: Ezeh dreht auf dem linken Flügel auf, ein Armine ahnt den Pass in Richtung Elferpunkt jedoch.

21. Minute: Immer wieder versucht Bielefeld, über die Außen zum Erfolg zu kommen. Dieses Mal flankt Consbruch, die Hereingabe wird aber nicht gefährlich.

Fabian Klos steht beim Relegations-Rückspiel gegen Wiesbaden in der Startaufstellung von Arminia Bielefeld. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

19. Minute: Klos verliert an der Seitenlinie den Ball und legt im Anschluss Heußer. Da hat der DSC-Kapitän Glück, dass er nicht Gelb bekommt.

16. Minute: Lasme dribbelt auf der rechten Seite entlang und lässt Mrowca aussteigen. Fechner klärt die Hereingabe zur Ecke, die auf dem Kopf von Hüsing landet. Die Kugel segelt einen knappen Meter über das Tor.

14. Minute: Beide Teams schenken sich hier nichts. Bislang haben die Ostwestfalen leichtes Oberwasser, aber auch der SV Wehen meldet offensiv Ansprüche an.

10. Minute: Prtajin kommt nach einem Freistoß per Kopf an den Ball, Fraisl packt sicher zu.

7. Minute: Wiesbaden will die direkte Antwort. Jäkels Passversuch wird geblockt, so auch Prtajins Schuss. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

Bielefeld geht früh in Front: Fabian Klos schürt Hoffnung

4. Minute: Bielefeld führt! Lasme legt einen langen Ball für Klos ab, der Kapitän nimmt das Leder direkt. Stritzel sieht nicht gut aus, der Ball kam relativ zentral.

2. Minute: Klos bekommt im Kopfballduell einen Schlag ab. Freistoß für Bielefeld aus 30 Metern zentraler Position. Über Umwege landet der Ball bei Kanuric, der aus der Distanz volley abzieht. Keine Gefahr für den Kasten von Stritzel.

1. Minute: Der Ball rollt in der Schüco-Arena.

Update, 20:43 Uhr: Angeführt von Schiedsrichter Christian Dingert betreten die Teams den Rasen. In wenigen Augenblicken geht‘s los.

Update vom 6. Juni, 20:30 Uhr: Die Arminia-Fans machen keinen Hehl aus ihrem Unmut über die vergangenen Wochen und Monate. Beim Warmmachen wurden die Spieler mit Pfiffen empfangen, auf der Tribüne hängt ein Banner mit der Aufschrift „Elf Spieler, die elf Söldner sind.“ Überrascht zeigte sich Koschinat im Sky-Interview aber nicht: „Darauf waren wir vorbereitet.“

Update vom 6. Juni, 20:20 Uhr: Aufgrund der Vorfälle in der ersten Begegnung läuft die Arminia heute übrigens in besonderen Trikots auf. Hauptsponsor Schüco hat die Brust freigemacht, dort prangt stattdessen das Wort „Fairplay“. Auch das Logo des Unternehmens ist nicht auf den Jerseys sichtbar.

„Schüco und Arminia Bielefeld stehen gemeinsam für Werte wie Toleranz, Respekt und Fairplay. Diese Botschaft wollen wir am Dienstag an eine breite Öffentlichkeit senden. Fairplay gilt im Fußball auf und neben dem Platz, ist unverzichtbarer Bestandteil des Spiels und gilt nach unserem Verständnis für Sportler und Fans gleichermaßen“, werden Arminia-Geschäftsführer Christoph Wortmann und Schüco-Pressesprecher Thomas Lauritzen auf der Vereinswebsite zitiert.

Relegation im Live-Ticker: Arminia startet mit Fabian Klos

Update vom 6. Juni, 19:55 Uhr: Mittlerweile wurden die Aufstellungen beider Teams offiziell bekannt gegeben. Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum Hinspiel fünf Wechsel. Hüsing, Bello, Kanuric, Consbruch und Klos starten für Gebauer, Oczipka, Prietl, Rzatkowski und Serra.

Auf Seiten des SV Wehen belässt es Markus Kauczinski bei der Elf, die bereits im Hinspiel von Beginn an ran durfte. Einen Grund zur Veränderung gab es nach dem 4:0-Erfolg natürlich auch nicht.

Erstmeldung vom 6. Juni, 17:02 Uhr: Bielefeld - Groß war die Enttäuschung und die Wut bei den mitgereisten Fans von Arminia Bielefeld. Im Relegations-Hinspiel setzte es eine herbe 0:4-Pleite beim SV Wehen Wiesbaden, schon während der Partie eskalierte die Situation.

Relegation im Live-Ticker: Wiesbaden vor Zweitliga-Rückkehr

Feuerwerkskörper flogen auf das Feld, das Spiel wurde für zehn Minuten unterbrochen, konnte letztlich aber doch beendet werden. Zuvor musste Bielefeld-Kapitän Fabian Klos minutenlang auf den Gästeblock einreden, nach Abpfiff war die Vereinsikone am Boden zerstört.

Nun wartet eine Mammutaufgabe auf die Ostwestfalen, schwieriger könnte die Ausgangslage vor dem Rückspiel gegen den hessischen Drittligisten am Dienstagabend (6. Juni) kaum sein. Dessen ist sich auch Arminia-Trainer Uwe Koschinat bewusst.

Manuel Prietl (li.) und Johannes Wurtz (re.) stehen sich am Dienstagabend im Relegations-Rückspiel gegenüber. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Ulrich Scherba

Zweitliga-Relegation im Live-Ticker: Bielefeld von Fan-Ausschreitungen im Hinspiel gezeichnet

„Wir werden diese sportliche Herausforderung zu 100 Prozent annehmen, auch wenn das für Außenstehende schwer nachzuvollziehen ist. Die jüngsten Ereignisse sitzen heftig. Es wird am Ende darum gehen, mit Haltung in dieses Spiel zu gehen“, formulierte der Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Auf der Gegenseite fordert Wiesbadens Übungsleiter Markus Kauczinski trotz des komfortablen Polsters vollen Fokus, um die Zweitliga-Rückkehr nicht doch noch aus der Hand zu geben. „Wir haben eine Basis geschaffen, wissen aber auch, dass uns ein anderes Team mit einer anderen Einstellung erwartet“, so der 53-Jährige, der zudem ergänzte: „Wir werden uns für alles rüsten, um dann auch einen Sturm auf der Alm überstehen zu können.“ (masc)