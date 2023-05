Vor der Relegation: VfB Stuttgart muss „Schock“ verarbeiten, den Hoeneß gar nicht „wegmoderieren“ will

Von: Niklas Noack

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (3.v.l.) gibt sich vor der Relegation kämpferisch. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Zu wenig für die direkte Rettung: Der VfB Stuttgart muss nach einem 1:1-Remis gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die Relegation. Den Schock müssen die Schwaben erstmal verarbeiten.

Stuttgart - Der Trainer des VfB Stuttgart gab sich direkt nach dem 1:1 (0:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim kämpferisch. Er ballte die Faust in Richtung der Fankurve und schwor somit auf die nun anstehende Relegation ein. „Mein Impuls war gleich, dass es weitergeht. Dass wir jetzt nicht aus dem Stadion gehen, ohne eine Verbindung zu den Fans herzustellen. Wir brauchen sie direkt am Donnerstag. Wir müssen jetzt ganz eng beisammenstehen: Der Klub, die Stadt, das Team. Dann packen wir das zusammen”, erklärte Hoeneß seine Reaktion.

VfB Stuttgart zeigte gegen die TSG Hoffenheim Nerven

Die Unterstützung der Anhänger kann der VfB wahrlich gebrauchen, wenn es am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky) zum Relegationshinspiel in der Mercedes-Benz Arena kommt. Wer der Gegner sein wird, ist noch ungewiss, aber eines ist klar: Es dürfte ein ähnliches Nervenspiel wie gegen Hoffenheim werden.

Zwar bestimmte Stuttgart lange Zeit die Partie gegen die bereits gerettete TSG, doch vor dem gegnerischen Tor schien den Schwaben die Knie zu schlottern. „Dass das Spiel was mit den Köpfen macht, ist nachvollziehbar und menschlich“, verteidigte Hoeneß seine Schützlinge. Insgesamt habe er dennoch eine „Mannschaft gesehen, die über 96 Minuten ein gutes Spiel gemacht hat.“ Vor allem die Reaktion auf den 0:1-Rückstand durch Ihlas Bebou (75. Minute) stimmte den Stuttgarter Trainer positiv: „Das war ein Neckbreaker, den wir aber mal wieder richtig gut verarbeitet haben.“ Das Tor zum Ausgleich schoss Tiago Tomas (80.).

VfB-Profi Borna Sosa spricht von einem „Schock“ nach dem Remis gegen Hoffenheim

Ein weiterer Treffer hätte den direkten Klassenerhalt für den VfB bedeutet, doch dafür hatten die Schwaben vor dem Tor einfach nicht die Ruhe. „Das Quentchen in der Box hat uns gefehlt, dass wir dort mehr Präzision an den Tag legen, vielleicht ein Schuss mehr Überzeugung“, analysierte Hoeneß.

Dass deshalb die Enttäuschung nach Abpfiff groß war, daraus machte er kein Geheimnis, die wollte er auch gar nicht „wegmoderieren.“ Linksverteidiger Borna Sosa sprach sogar von einem „Schock“. Trotzdem will der VfB spätestens am Sonntag den Blick nach vorne auf die anstehende Relegation richten. Sosa: „Wir müssen alles geben, dass wir das erste Spiel in Stuttgart gewinnen, das ist das wichtigste und dafür werden wir alles geben.” Der Gegner wird dann entweder der Hamburger SV oder der 1. FC Heidenheim sein.