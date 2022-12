„Willst du mich loswerden?“: Mertesacker schmunzelt Müller-Hohensteins DFB-Gerüchte weg

Von: Christoph Klaucke

Ist Per Mertesacker ein Kandidat als Bierhoff-Nachfolger? Der ZDF-Experte schmunzelt eine Nachfrage von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gekonnt weg. Kollege Christoph Kramer legt sich fest.

Mainz – Deutschland ist bei der Weltmeisterschaft längst ausgeschieden. Während die WM 2022 in die heiße Phase geht, rätselt die einst so stolze Fußball-Nation über den möglichen Nachfolger des zurückgetretenen DFB-Direktors Oliver Bierhoff. Ein heißer Kandidat ist ZDF-Experte Per Mertesacker, der von Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein regelrecht in diese Rolle hineingeredet wird. Mertesacker blockt die DFB-Gerüchte mit einem humorvollen Konter jedoch gekonnt ab, hat die Rechnung aber ohne seinen Kollegen Christoph Kramer gemacht.

Bierhoff-Nachfolger? ZDF-Experte Per Mertesacker kontert Müller-Hohenstein

Vor dem WM-Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal geht es direkt zu Beginn der Sendung um den sich in der Krise befindenden DFB, der aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger von Oliver Bierhoff ist. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein bringt für diesen Posten ihr Gegenüber Per Mertesacker ins Spiel, der sich als Leiter der deutschen Fußball-Akademie um den Nachwuchs kümmern könnte.

„Es fällt in dem Zusammenhang auch immer mal wieder dein Name. Man braucht nicht viel Fantasie, wenn es darum geht, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Das ist genau das, was du bei Arsenal machst. Hat der DFB schon mal angeklopft?“, fragt Müller-Hohenstein. Mertesacker nimmt der brisanten Frage direkt den Wind aus den Segeln. „Willst du mich loswerden? Endgültig?“, kontert der Weltmeister von 2014 nicht ganz ernst gemeint.

Per Mertesacker kontert humorvoll Müller-Hohensteins Frage nach Bierhoff-Nachfolge. © ZDF

„Nein! Mit mir kriegen die Stress, wenn du gehst!“, widerspricht Müller-Hohenstein energisch und bekommt dann eine seriöse Antwort von Mertesacker. „Nein, es hat sich mit mir noch keiner unterhalten nach dem Bierhoff-Aus. Man muss wissen, dass ich in London sehr sehr glücklich bin, familiär und beruflich und gerne diese Arbeit hier mache.“ Dann holt KMH den anderen WM-Experten Christoph Kramer ins Boot.

„Wie kommen denn alle auf den Namen Per Mertesacker, Chris?“, fragt sie den Gladbach-Profi. „Ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ja, jetzt wo du es sagst. Es ist ganz wichtig, dass es ein Sympathieträger wird, weil die Kluft zwischen DFB und Bevölkerung gewachsen ist“, erklärt Kramer und legt nach: „Also Sympathie hat er, Know-how hat er, outfittechnisch ist er auch gut, würde ich sagen. Du bist doch so ein Tausendsassa. Die Arbeit bei Arsenal spricht Bände.“ Diesen Spruch will sich Mertesacker nicht so ohne weiteres gefallen lassen.

ZDF-Experte Per Mertesacker als Bierhoff-Nachfolger? Christoph Kramer wäre begeistert

„Du kennst mich doch gar nicht. Nur, weil wir jetzt ein Turnier zusammen gespielt haben. Wir kennen uns jetzt nicht so gut“, meint Mertesacker Richtung Kramer. Die Beiden wurden 2014 in Rio mit Deutschland gemeinsam Weltmeister. „Na ja, ich kann dich da gut einschätzen, zumindest outfittechnsich und sympathietechnisch würdest du da reinpassen. Du bringst doch frischen Wind da rein mit so einem Polo“, amüsiert sich Kramer, der Mertesacker zuletzt wegen eines Brasilien-Tors verhöhnte.

„Wenn Chris, das sagt. Ich warte jetzt alles mal ab. Ich mache gerne, was ich jetzt tue, beim ZDF und bei Arsenal London. Ich bin glücklich da“, gibt sich Mertesacker jedoch zurückhaltend. Nun ist der DFB am Zug und muss sich für einen Kandidaten als Bierhoff-Nachfolger entscheiden. (ck)