Bei Instagram: Russische Nationalspielerin beleidigt Putin und Lukaschenko – „Abschaum“

Von: Patrick Mayer

Russische Nationalspielerin und Putin-Gegnerin: Nadya Karpova. © IMAGO / ANP

Wütend wendet sich eine russische Fußball-Nationalspielerin gegen Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko. Sie hat eine unmissverständliche Botschaft an die beiden Machthaber.

München/Moskau - Offener Widerstand einer russischen Sportlerin gegen den Ukraine-Krieg: Die russische Fußball-Nationalspielerin Nadya Karpova hat Moskau-Machthaber Wladimir Putin und dessen belarussischen Unterstützer Alexander Lukaschenko öffentlich beleidigt und sie des Völkermords beschuldigt. Sie forderte, dass beide bestraft werden sollen.

Nadya Karpova: Russische Nationalspielerin unterstützt Ukraine und beleidigt Wladimir Putin

Den russischen Präsidenten Putin bezeichnete sie in einer mittlerweile abgelaufenen Instagram-Story, die das Nachrichtenportal t-online dokumentiert hat, als „Arschloch“ und als „Abschaum“.

Zuvor hatte Lukaschenko sich und Putin bei einem Treffen mit dem Kreml-Chef als „giftige Aggressoren“ bezeichnet. Karpova schrieb dazu bei Instagram: „Ihr seid nicht nur giftig, ihr seid Faschisten und ihr habt schon lange keinen Platz mehr in dieser Welt. Ich hoffe, ihr bekommt, was ihr verdient. Denn das Gute wird immer über das Böse siegen.“

Im Video: Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

Karpova hatte in den vergangenen Monaten wiederholt den Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. „All die Nachrichten über den Völkermord der russischen Armee in der Ukraine brechen mein Herz. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Krieg so nah erleben werde“, sagte die Russin Karpova im Sommer im Interview mit der Münchner tz: „Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit hat mich von innen aufgefressen. Mein Gewissen hat es mir nicht erlaubt, weiter zu schweigen. Ich habe nicht über Konsequenzen für mich nachgedacht, dieser Krieg ist einfach zu schrecklich.“

Nadya Karpova: Russin verurteilt Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf

Die 27-jährige Fußballerin (24 Länderspiele), die in Spanien für RCD Espanyol aus Barcelona spielt, meinte damals über ihre Heimat: „Viele Leute glauben der Propaganda. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man die Wahrheit laut ausspricht, um die Menschen zu retten, die in der Propagandawolke verloren sind. Ich bin sicher, es gibt viele, viele Menschen aus Russland, die diesen Krieg verurteilen. Russland ist nicht die Regierung. Sondern das Volk. Aber sie haben einfach Angst. Putin hat alles getan und wird weiter alles tun, um sie zum Schweigen zu bringen.“

Karpova äußert ihre Kritik am Moskauer Regime und ihre Unterstützung für die überfallene Ukraine auch immer wieder bei Social Media. So hat sie in einer permanenten Instagram-Story (www.instagram.com/karpichito/) Links aufgelistet, wie explizit Frauen in der Ukraine in dieser schwierigen Lage unterstützt werden können – zum Beispiel durch den „Global Fund for Women“. (pm)