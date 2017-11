WM 2018: Diese Länder sind in Russland mit dabei

Bei der WM 2018 kicken 32 Mannschaften um den Titel. Doch noch steht nicht jeder Teilnehmer fest. Welche Länder sicher nach Russland fahren dürfen, erfahren Sie hier:

Grenzenlose Freude, Rudel-Jubel, aber auch jede Menge Tränen: Am 10. Oktober feierten Europas Fußball-Hochburgen - denn dann stand nach mehr als einem Jahr Quali-Stress in der Gruppenphase endlich fest, welche Mannschaften fix zur WM 2018 nach Russland fahren dürfen. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist: Gefeiert wurde nicht überall - denn es gab auch Schwund unter den vermeintlichen Favoriten. Denn während Deutschland mehr als nur souverän (zehn Siege in zehn Spielen) zur WM 2018 fährt, scheiterte zum Beispiel unser Nachbar, die Niederlande, kläglich, und auch die Türkei bleibt 2018 daheim.

Doch nicht nur auf dem europäischen Kontinent gab es dicke Überraschungen, denn auch die USA konnten das WM-Ticket in der Qualifikation der Gruppe „Nord- und Mittelamerika“ nicht lösen. Schuld daran war unter anderem eine kleine Sensation samt Skandal: denn Panama schrieb zwar Geschichte, als sich das Land das erste Mal den Weg zur WM ebnete - doch das schaffte der krasse Außenseiter nur dank eines Phantomtors, das gleichzeitig das WM-Aus der US-Amerikaner besiegelte.

Beinähe hätte es in der Gruppe „Südamerika“ auch den Dauer-Favoriten Argentinien erwischt - erst Lionel Messi erlöste den Vize-Weltmeister am letzten Spieltag mit einem Dreierpack gegen Ecuador (3:1) und verhinderte so ein historisches Debakel. Es wäre das erste Mal seit 47 Jahren gewesen, hätte Argentinien die Weltmeisterschaft verpasst.

WM 2018: Diese Mannschaften müssen sich erst noch qualifizieren

Insgesamt fahren 32 Mannschaften zur WM 2018. Doch es stehen längst noch nicht alle Teilnehmer fest (welche bereits sicher feststehen, sehen Sie in den Tabellen unten). In Europa - abgesehen vom fix gesetzten Gastgeber Russland - sind nämlich erst neun von 13 Startplätzen vergeben, acht Mannschaften hoffen also noch auf den großen Coup in den Playoffs: Italien, Dänemark, Kroatien, Schweden, Griechenland, Nordirland, Irland und die Schweiz. Die Spiele finden vom 9. bis 14. November statt. Wer dabei auf wen trifft, wurde am 17. Oktober in Zürich ausgelost und erfahren Sie weiter unten.

In Südamerikastehen unterdessen vier Mannschaften sicher fest, die nach Russland fliegen. Noch hoffen darf Peru. Das Land trifft in den Playoffs auf Neuseeland. Hin- und Rückspiel finden jeweils am 6. und 14. November statt.

Aus Nord- und Mittelamerika sind drei Mannschaften schon fix qualifiziert. Honduras muss noch mal in die Ehrenrunde: Es kickt in den Playoffs gegen Australien um einen WM-Platz. Hin- und Rückspiel finden jeweils am 6. und 14. November statt.

Auch in Afrika stehen mittlerweile alle Teilnehmer fest: Nur die Sieger der fünf Gruppen fahren nach Russland. Am letzten Spieltag haben sich noch Tunesien gegen den Kongo (Gruppe A) durchgesetzt sowie Marokko gegenüber der Elfenbeinküste (Gruppe C).

In Asien ist die Gruppenphase unterdessen durch - und vier Mannschaften sicherten sich einen Startplatz bei der WM 2018. Zittern muss noch Australien. Die Soccerroos spielen in den Playoffs gegen Honduras. Hin- und Rückspiel finden jeweils am 6. und 14. November statt.

Ach ja, und dann gibt es da ja noch Ozeanien. Dort hatte zwar Neuseeland die Nase ganz vorn. Doch da Ozeanien nur 0,5 Startplätze zustehen, müssen sich die Kiwis zusätzlich noch im Playoff-Spiel beweisen - und das steigt gegen Peru (Hin- und Rückspiel finden jeweils am 6. und 14. November statt).

Erst, wenn alle Qualifikationen samt Playoffs durch sind, werden die WM-Gruppen 2018 ausgelost. Diese Auslosung findet am 1. Dezember 2017 im Moskauer Kreml statt.

Die Teilnehmer der WM 2018: Diese Länder haben sich schon qualifiziert

32 Plätze sind also bei der WM 2018 in Russland zu haben. Doch wer hat sich für das Turnier bereits sicher qualifiziert? Wer hatte in Europa, in Amerika, in Asien und in Afrika die Nase vorn? Und warum ist in der Ozeanien-Gruppe noch nichts sicher? Hier finden Sie einen Überblick über alle Teilnehmer der WM 2018 (Stand 13. Oktober 2017):

WM 2018: Teilnehmer aus Europa

Land Qualifiziert als/über Russland Gastgeber Frankreich Gruppensieg Gruppe A Portugal Gruppensieg Gruppe B Deutschland Gruppensieg Gruppe C Serbien Gruppensieg Gruppe D Polen Gruppensieg Gruppe E England Gruppensieg Gruppe F Spanien Gruppensieg Gruppe G Belgien Gruppensieg Gruppe H Island Gruppensieg Gruppe I Playoffs Playoffs Playoffs Playoffs

In den Playoffs um vier verbliebene Startplätze stehen: Italien, Dänemark, Kroatien, Schweden, Griechenland, Nordirland, Irland und die Schweiz. Und das sind die Begegnungen:

Hinspiel Rückspiel Nordirland Schweiz 0:1 Kroatien Griechenland 4:1 Dänemark Irland Schweden Italien 1:0

WM 2018: Teilnehmer aus Nord- und Mittelamerika

Land Qualifiziert als Mexiko Gruppenerster Costa Rica Gruppenzweiter Panama Gruppendritter

In einem der beiden interkontinentalen Playoffs steht: Honduras

WM 2018: Teilnehmer aus Südamerika

Land Qualifiziert als Brasilien Gruppenerster Uruguay Gruppenzweiter Argentinien Gruppendritter Kolumbien Gruppenvierter

In einem der beiden interkontinentalen Playoffs steht: Peru

WM 2018: Teilnehmer aus Afrika

Land Qualifiziert über Tunesien Gruppensieg Gruppe A Nigeria Gruppensieg Gruppe B Marokko Gruppensieg Gruppe C Senegal Gruppensieg Gruppe D Ägypten Gruppensieg Gruppe E

Im Rennen um die einzelnen Gruppensiege sind noch: Tunesien und Kongo (Gruppe A); Marokko und Elfenbeinküste (Gruppe C); Senegal, Burkina Faso, die Kapverden und Südafrika (Gruppe D)

WM 2018: Teilnehmer aus Asien

Land Qualifiziert über/als Iran Gruppensieg Gruppe A Südkorea Gruppenzweiter Gruppe A Japan Gruppensieg Gruppe B Saudi-Arabien Gruppenzweiter Gruppe B

In einem der beiden interkontinentalen Playoffs steht: Australien

WM 2018: Teilnehmer aus Ozeanien

Ozeanien steht nur 0,5 Startplätze zu. Deshalb muss Neuseeland, das als Sieger aus der Qualifikation hervorging, automatisch in eines der beiden interkontinentalen Playoffs. Bisher nahmen die All Whites erst an zwei WM-Endrunden teil: 1982 und 2010. Im Playoff-Spiel wartet auf Neuseeland der Gegner aus der Südamerika-Gruppe: Peru.

In einem der beiden interkontinentalen Playoffs steht: Neuseeland

WM 2018: Alle Infos zu Tickets, Visum, Sicherheit

Sie möchten zur WM fahren, wissen aber nicht, wie Sie an Tickets kommen, wann und wo es die zu kaufen gibt und ob Sie Bedenken wegen der Sicherheit haben sollten? Kein Problem! In unserem Info-Text zur WM 2018 erfahren Sie alles über Tickets, Visum, Sicherheit, Stadien und Co.