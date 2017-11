WM 2018 in Russland: Gruppen, Spielplan und Stadien im Überblick

Hier finden Sie alle Informationen zur WM 2018 in Russland: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Gruppen und Kurzporträts der Austragungsorte zur FIFA Weltmeisterschaft.

München - Für die deutsche Nationalmannschaft startet im Sommer 2018 die Mission Titelverteidigung, denn vom 14. Juni bis zum 15. Juli steigt in Russland mit der Weltmeisterschaft 2018 eines der größten Sportevents überhaupt.

Nach einer perfekten WM-Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen zählt „Die Mannschaft“ auch 2018 wieder zu den Titelfavoriten, hat mit Spanien, Frankreich, Brasilien und EM-Sieger Portugal aber natürlich auch qualitativ starke Mitstreiter. Welche Länder noch alles ein WM-Ticket lösen konnten, erfahren Sie hier.

WM 2018 in Russland: Wann werden die Gruppen ausgelost?

Die Auslosung der Gruppen für die Weltmeisterschaft 2018 findet am 1. Dezember in Russlands Hauptstadt Moskau statt, genauer gesagt in der Konzerthalle des Staatlichen Kremlpalastes. Rund 6000 Menschen finden in dem Saal Platz. Wie die FIFA bekannt gab, wird Miroslav Klose bei der Veranstaltung den WM-Pokal in den Kreml tragen.

Insgesamt werden die 32 teilnehmenden Länder aus vier Lostöpfen in acht WM-Gruppen à vier Mannschaften eingeteilt. Den Ausschlag gibt dabei die Ranglisten-Platzierung vom 16. Oktober 2017. Folglich kann dem DFB-Team eine schwere Gruppe blühen: Spanien und England können beispielsweise in die deutsche Gruppe rutschen, da sie anders als Deutschland nicht als einer der acht Gruppenköpfe gesetzt sind. Die Auslosung beginnt um 16 Uhr deutscher Zeit. Gruppen mit mehr als zwei europäischen Teams sind nicht möglich - Mannschaften aus derselben Konföderation können ebenfalls nicht in einer Gruppe landen.

Das sind die acht gesetzten Gruppenköpfe:

Gastgeber Russland (automatisch in Gruppe A gesetzt)

Deutschland

Brasilien

Portugal

Argentinien

Belgien

Polen

Frankreich

WM 2018 in Russland: Alle Infos zu Tickets, Visum, Sicherheit

Sie planen einen WM-Trip nach Russland, wissen jedoch nicht, wie und wo Sie an Tickets kommen oder wie die Sicherheitslage im WM-Gastgeberland aussieht? In unserem Info-Text erfahren Sie alles über Tickets, Visum und Sicherheit zur Weltmeisterschaft 2018.

WM 2018 in Russland: Hier laufen die Spiele im TV

Wer sich gegen eine Reise und für den Platz auf der TV-Couch entscheidet, darf durchatmen. Denn die WM 2018 in Russland wird im deutschen Free-TV zu sehen sein. Die ARD und das ZDF haben sich die Übertragungsrechte gesichert und teilen die Sendetermine untereinander auf.

Dennoch wird es bei der Ausstrahlung Änderungen geben. Moderierten ZDF-Reporter Oliver Welke und Experte Oliver Kahn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien noch vom Terrassendach an der Copacabana, so spart das „Zweite“ dieses Mal Kosten und überträgt aus Baden-Baden, genauso wie die ARD. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte das ZDF auch schon auf die Reise nach Frankreich verzichtet und aus einem Medienzentrum gesendet.

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe A

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Donnerstag, 14.06.2018 17 Uhr Moskau Russland – A2 -:- Freitag, 15.06.2018 14 Uhr Jekaterinburg A3 – A4 -:- Dienstag, 19.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Russland – A3 -:- Mittwoch, 20.06.2018 17 Uhr Rostow am Don A4 – A2 -:- Montag, 25.06.2018 16 Uhr Samara A4 – Russland -:- Montag, 25.06.2018 16 Uhr Wolgograd A2 – A3 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Russland 0 0 0 0 -:- 0 0 2. A2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. A3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. A4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe B

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Freitag, 15.06.2018 17 Uhr Sotschi B3 - B4 -:- Freitag, 15.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg B1 - B2 -:- Mittwoch, 20.06.2018 14 Uhr Moskau B1 - B3 -:- Mittwoch, 20.06.2018 20 Uhr Kasan B4 - B2 -:- Montag, 25.06.2018 20 Uhr Saransk B2 - B3 -:- Montag, 25.06.2018 20 Uhr Kaliningrad B4 - B1 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. B1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. B2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. B3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. B4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe C

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Samstag, 16.06.2018 12 Uhr Kasan C1 - C2 -:- Samstag, 16.06.2018 18 Uhr Saransk C3 - C4 -:- Donnerstag, 21.06.2018 14 Uhr Jekaterinburg C1 - C3 -:- Donnerstag, 21.06.2018 17 Uhr Samara C4 - C2 -:- Dienstag, 26.06.2018 16 Uhr Moskau C4 - C1 -:- Dienstag, 26.06.2018 16 Uhr Sotschi C2 - C3 -:-



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. C1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. C2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. C3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. C4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe D

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Samstag, 16.06.2018 15 Uhr Moskau D1 - D2 -:- Samstag, 16.06.2018 21 Uhr Kaliningrad D3 - D4 -:- Donnerstag, 21.06.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod D1 - D3 -:- Freitag, 22.06.2018 17 Uhr Wolgograd D4 - D2 -:- Dienstag, 26.06.2018 20 Uhr Rostow am Don D2 - D3 -:- Dienstag, 26.06.2018 20 Uhr Sankt Petersburg D4 - D1 -:-



Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. D1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. D2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. D3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. D4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe E

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Sonntag, 17.06.2018 14 Uhr Samara E3 - E4 -:- Sonntag, 17.06.2018 20 Uhr Rostow am Don E1 - E2 -:- Freitag, 22.06.2018 14 Uhr Sankt Petersburg E1 - E3 -:- Freitag, 22.06.2018 20 Uhr Kaliningrad E4 - E2 -:- Mittwoch, 27.06.2018 20 Uhr Moskau E4 - E1 -:- Mittwoch, 27.06.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod E2 - E3 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. E1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. E2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. E3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. E4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe F

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Sonntag, 17.06.2018 17 Uhr Moskau F1 - F2 -:- Montag, 18.06.2018 14 Uhr Nischni Nowgorod F3 - F4 -:- Samstag, 23.06.2018 17 Uhr Sotschi F1 - F3 -:- Samstag, 23.06.2018 20 Uhr Rostow am Don F4 - F2 -:- Mittwoch, 27.06.2018 16 Uhr Jekaterinburg F2 - F3 -:- Mittwoch, 27.06.2018 16 Uhr Kasan F4 - F1 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. F1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. F2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. F3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. F4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe G

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Montag, 18.06.2018 17 Uhr Sotschi G1 - G2 -:- Montag, 18.06.2018 20 Uhr Wolgograd G3 - G4 -:- Samstag, 23.06.2018 14 Uhr Moskau G1 - G3 -:- Sonntag, 24.06.2018 14 Uhr Nischni Nowgorod G4 - G2 -:- Donnerstag, 28.06.2018 20 Uhr Kaliningrad G4 - G1 -:- Donnerstag, 28.06.2018 20 Uhr Saransk G2 - G3 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. G1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. G2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. G3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. G4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Spielplan der Gruppe G

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Dienstag, 19.06.2018 14 Uhr Moskau H1 - H2 -:- Dienstag, 19.06.2018 17 Uhr Saransk H3 - H4 -:- Sonntag, 24.06.2018 17 Uhr Jekaterinburg H4 - H2 -:- Sonntag, 24.06.2018 20 Uhr Kasan H1 - H3 -:- Donnerstag, 28.06.2018 16 Uhr Samara H2 - H3 -:- Donnerstag, 28.06.2018 16 Uhr Wolgograd H4 - H1 -:-

Platz Land Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. H1 0 0 0 0 -:- 0 0 2. H2 0 0 0 0 -:- 0 0 3. H3 0 0 0 0 -:- 0 0 4. H4 0 0 0 0 -:- 0 0

WM 2018 in Russland: Achtelfinale

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Samstag, 30.06.2018 16 Uhr Kasan Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D -:- Samstag, 30.06.2018 20 Uhr Sotschi Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B -:- Sonntag, 01.07.2018 16 Uhr Moskau Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A -:- Sonntag, 01.07.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C -:- Montag, 02.07.2018 16 Uhr Samara Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F -:- Montag, 02.07.2018 20 Uhr Rostow am Don Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H -:- Dienstag, 03.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E -:- Dienstag, 03.07.2018 20 Uhr Moskau Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G -:-

WM 2018 in Russland: Viertelfinale

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Freitag, 06.07.2018 16 Uhr Nischni Nowgorod Sieger AF 1 - Sieger AF 2 -:- Freitag, 06.07.2018 20 Uhr Kasan Sieger AF 6 - Sieger AF 5 -:- Samstag, 07.07.2018 16 Uhr Samara Sieger AF 8 - Sieger AF 7 -:- Samstag, 07.07.2018 20 Uhr Sotschi Sieger AF 3 - Sieger AF 4 -:-

WM 2018 in Russland: Halbfinale

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Dienstag, 10.07.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Sieger VF 2 - Sieger VF 1 -:- Mittwoch, 11.07.2018 20 Uhr Moskau Sieger VF 4 - Sieger VF 3 -:-

WM 2018 in Russland: Spiel um Platz 3

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Samstag, 14.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 -:-

WM 2018 in Russland: Finale

Spieltermin Uhrzeit Ort Partie Ergebnis Sonntag, 15.07.2018 17 Uhr Moskau Sieger HF 1 - Sieger HF 2 -:-

Sie wollen während der WM 2018 in Russland immer auf dem Laufenden sein? Kein Problem! Zum Beginn der Weltmeisterschaft haben wir an dieser Stelle und für jeden Spieltag zusammengefasst, wann welche Partien live im TV und im Live-Stream sehen sind.

Die Austragungsorte der WM 2016 in Russland

Hier finden Sie einen Überblick über alle Stadien der WM 2018 in Russland:

Luzhniki-Stadion (Moskau): Der 81.000 Zuschauer fassende Fußball-Tempel hat sein Zuhause im Luzhniki-Viertel in Moskau. In dem Stadion (eines der größten Europas) finden sieben Partien statt, darunter auch das Eröffnungs- und Endspiel der WM. Die Sportarena war bereits Austragungsort der Olympischen Spiele 1980, des Champions-League-Finales 2008 und der Leichtathletik-WM 2013.

Sankt-Petersburg-Stadion/Krestowskij-Stadion (Sankt Petersburg): Rund 68.000 Zuschauer finden hier Platz - insgesamt werden hier ebenfalls sieben Partien ausgetragen, darunter das Duell um Platz 3 und ein Halbfinale. Das Stadion wurde für die WM 2018 gebaut und hat rund 930 Millionen Euro verschlungen.

Kasan-Arena (Kasan): Heimstätte des Vereines Rubin Kasan. Das Design soll sich an der Form einer Seerose orientiert haben und insgesamt passen dort 45.105 Zuschauer rein. Austragungsort für sechs Partien, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Fisht-Stadion (Sotschi): Bekannt von den Eröffnungs- und die Schlussfeierlichkeiten der Olympischen Winterspiele 2014. Das Stadion wurde 2013 eröffnet und hat ein Fassungsvermögen von 47.659 Zuschauern. Insgesamt finden dort sechs WM-Spiele statt, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Wolgograd-Arena (Wolgograd): Erst im November 2017 wurde das knapp über 45.000 Zuschauer fassende Stadion in Wolgograd fertiggestellt. Insgesamt hat der Bau der Spielstätte rund 330 Millionen Euro verschlungen. Nach der WM wird die Arena das Zuhause von FC Rotor Wolgograd sein. Während der WM werden hier vier Gruppenspiele ausgetragen.

Samara-Arena (Samara): Auch die Samara-Arena wurde eigens für die Weltmeisterschaft in Auftrag gegeben und überzeugt durch ein futuristisches Design. 44.918 Fans werden hier Platz finden und sechs WM-Spiele verfolgen können, darunter ein Achtel- und ein Viertelfinalspiel.

Rostow-Arena (Rostow am Don): Dem eingefleischten Fußball-Fan wird der russische Verein FC Rostow ein Begriff sein. Dieser wird nach dem WM-Turnier seine Heimspiele in der neu errichteten Rostow-Arena austragen. Insgesamt passen hier 45.000 Zuschauer rein. Vier Vorrunden-Partien und ein Achtelfinale werden hier stattfinden.

Jekaterinburg-Arena (Jekaterinburg): Mit einem Fassungsvermögen von gerade mal 35.696 Zuschauern eines der kleinsten Stadien der WM. Wegen der spektakulären Architektur gehört die Jekaterinburg-Arena jedoch in die Riege der ganz großen Sport-Stadien. Für die Weltmeisterschaft 2018 wurde die Spielstätte umgebaut, ein Dach und Tribünen außerhalb des Stadions wurden hinzugefügt. Dabei muss man wohl sagen: Betreten auf eigene Gefahr! Vier Gruppenspiele sind hier angesetzt. So sieht der kleine Fußballtempel dann aus:

Mordwinien-Arena (Saransk): Insgesamt passen 44.442 Zuschauer in die Mordwinien-Arena rein - das Stadion wurde extra für die WM 2018 in Russland erbaut und ist Spielstätte für insgesamt vier Ansetzungen bei der WM 2018.

Spartak-Stadion (Moskau): Das zweite Stadion der russischen Hauptstadt Moskau wartet mit 45.360 Plätzen auf und ist die Heimat von Champions-League-Teilnehmer Spartak Moskau. Vom Look her gleicht das Stadion der Münchner Allianz Arena - auch hier können die Farben an der Außen-Fassade verändert werden. Zugleich ist es Austragungsort für vier Partien der Vorrunde und einem Achtelfinale.

Kaliningrad-Stadion (Kaliningrad): Die Spielstätte in Kaliningrad zählt mit der Jekaterinburg-Arena zu den kleinsten Stadien dieser Weltmeisterschaft 2018. Auch hier finden „nur“ 35.000 Fans Platz. Dort werden vier Vorrunden-Partien ausgetragen.

Nischni-Nowgorod-Stadion (Nischni Nowgorod): 220 Millionen Euro hat man sich die Errichtung des Nischni-Nowgorod-Stadions kosten lassen, das extra für die WM gebaut wurde. Die Eröffnung ist für das Jahr 2018 vorgesehen und neben vier Spielen in der Vorrunde stehen auch ein Achtel- und ein Viertelfinale auf dem Terminplan.

