WM-Achtelfinals: Erste Spiele und Termine stehen schon fest

Im Lusail Iconic Stadium findet das WM-Finale statt. © Richard Gordon/Imago

Die Fußball-WM 2022 in Katar beginnt mit der obligatorischen Gruppenphase. Wer diese erfolgreich übersteht, zieht ins Achtelfinale ein. Alle Infos über Termine, Stadien, Gruppen, Tickets und Favoriten.

Doha – Bei der WM 2022 in Katar kämpfen 32 Teams um die Fußball-Krone. Es wird eine ungewöhnliche WM, denn sie wird erstmals im November und Dezember eines Jahres ausgetragen. Zum ersten Mal findet die Endrunde zudem auf der arabischen Halbinsel statt. Darüber hinaus wird die Weltmeisterschaft die kürzeste seit 44 Jahren. Wer die ungewohnte Umgebung und die extremen klimatischen Verhältnisse für sich zu nutzen weiß, erreicht die K.-o.-Runde. Sie beginnt mit dem obligatorischen Achtelfinale - alle Spiele und Termine gibt es im Spielplan in der Übersicht.

Das Achtelfinale bei der WM 2022: Gruppen

Insgesamt 16 Mannschaften erreichen bei der WM 2022 das Achtelfinale. Entscheidend sind die Konstellationen innerhalb der Gruppen:

AF 1: Niederlande – USA

AF 2: Gewinner Gruppe C – Zweiter Gruppe D

AF 3: Gewinner Gruppe D – Zweiter Gruppe C

AF 4: England – Senegal

AF 5: Gewinner Gruppe E – Zweiter Gruppe F

AF 6: Gewinner Gruppe G – Zweiter Gruppe H

AF 7: Gewinner Gruppe F – Zweiter Gruppe E

AF 8: Gewinner Gruppe H – Zweiter Gruppe G

Pro Gruppe kommen die beiden Bestplatzierten weiter. Dritt- und Viertplatzierte scheiden aus.

Das Achtelfinale bei der WM 2022: Die Termine

Die Termine für das Achtelfinale bei der WM 2022 wurden vom Veranstalter der Weltmeisterschaft, der FIFA, im Vorfeld exakt terminiert. Der Plan sieht folgenden Ablauf vor:

AF 1: Samstag, 03. Dezember 22 (16 Uhr MEZ)

AF 2: Samstag, 03. Dezember 22 (20 Uhr MEZ)

AF 3: Sonntag, 04. Dezember 22 (16 Uhr MEZ)

AF 4: Sonntag, 04. Dezember 22 (20 Uhr MEZ)

AF 5: Montag, 05. Dezember 22 (16 Uhr MEZ)

AF 6: Montag, 05. Dezember 22 (20 Uhr MEZ)

AF 7: Dienstag, 06. Dezember 22 (16 Uhr MEZ)

AF 8: Dienstag, 06. Dezember 22 (20 Uhr MEZ)

Katar ist der mitteleuropäischen Zeitzone zwei Stunden voraus. Dort ist es demzufolge später als in Deutschland - alle Infos zur Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar.

Das Achtelfinale bei der WM 2022: Stadien

Im Achtelfinale werden bei der WM 2022 folgende Stadien bespielt:

Demzufolge sind alle acht bei der WM zur Verfügung stehenden Stadien im Gebrauch.

Das Achtelfinale bei der WM 2022: Die Tickets

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, Tickets für das Achtelfinale der WM 2022 zu erwerben: einmal über die offizielle Internetdomain der FIFA. Da es mehr Anfragen als Tickets gibt, werden die Eintrittskarten nach dem Zufallsprinzip verlost. Wenn es hier nicht klappt, kann man versuchen, Tickets über die nationalen Verbände zu organisieren. Letzte Möglichkeit ist der Erwerb von Karten über Drittanbieter. Die Tickets für das Achtelfinale sind preislich gestaffelt: 85 Euro (Kategorie 3), 181 Euro (Kategorie 2) beziehungsweise 242 Euro (Kategorie 1).

Das Achtelfinale bei der WM 2022: Die Favoriten

Die Favoriten auf das Viertelfinale bei der WM 2022 sind in einigen Gruppen leichter zu bestimmen als in anderen. In Gruppe A dürften sich die Niederlande durchsetzen, in Gruppe B England, in Gruppe C Argentinien. Gruppe D wird aller Voraussicht nach von den Franzosen dominiert, Gruppe E von Deutschen und Spaniern. Belgien könnte Gruppe F seinen Stempel aufdrücken, während Brasilien Gruppe G an sich reißen möchte. In Gruppe H deutet alles auf einen knappen Ausgang hin. Portugal und Uruguay werden den Gruppensieg vermutlich unter sich ausmachen, doch Ghana und Südkorea sind keineswegs chancenlos.