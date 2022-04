WM 2022: Al Bayt Stadion - Infos, Hintergründe, Skandale

Al Bayt Stadion © IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

Das Al-Bayt Stadion in der 90.000-Einwohner-Stadt al-Chaur ist eines von insgesamt acht Spielorten im Wüstenstaat Katar. Die Qatar Football Association errichtete die Arena eigens für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

Al-Chaur – In einer der ältesten Städte des Landes und fünfzig Kilometer von Katars Hauptstadt Doha entfernt, erschufen die Planer ein Bauwerk nach modernsten Standards und flexibler Funktionalität, das A-Bayt Stadion. Das äußere Erscheinungsbild vermittelt den Stadionbesuchern zugleich einen beeindruckenden Blick auf die Geschichte und das traditionelle Leben der Bewohner des Wüstenstaates.

Al-Bayt Stadion – Wann war der Beginn, wann die Eröffnung?

Im Auftrag der Qatar Football Association wurde im September 2015 mit dem Bau des Al-Bayt Stadions für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Al-Chaur begonnen.

Die Eröffnungsfeier in dem Stadion mit Naturrasen fand am 30. November 2021 statt. Im Rahmen des Arab Cups 2021 spielten die Mannschaften der Länder Katar und Bahrain. Das gesamte Spielfeld von Al-Bayt hat eine Fläche von 108 mal 68 Meter. Die Gesamtkosten des Bauprojekts betrugen rund 770 Millionen Euro.

Al-Bayt Stadion – Was steckt hinter dem Namen? Preise für eine ausgeklügelte Bauweise

Die Besucher des Al-Bayt Stadions betreten ein „riesiges Nomadenzelt“. Diese Form war Vorlage für den Bau des Stadions und genau wie ein solches Nomadenzelt mit all seinen Vorzügen ist diese Konstruktion auch transportabel. Die Zelte der Nomaden Katars heißen Bayt al Sha’ar. In Anlehnung an diese ist das Al-Bayt Stadion zu seinem Namen gekommen.

Das Bauwerk mit verschließbarem Dach bietet den Stadionbesuchern gleichzeitig Schatten und Kühlung. Ebenso sorgt diese Konstruktion für eine gute Akustik in der Sportarena. Für die vielen Vorzüge hat das Al-Bayt Stadion bereits 2020 mehrere Preise für Nachhaltigkeit und Effizienz erhalten.

Al-Bayt Stadion – Was macht es so besonders?

Während der Weltmeisterschaft bietet das Al-Bayt Stadion Sitzplätze für 60.000 Zuschauer. Nach Ende des Wettbewerbs soll ein Rückbau auf 32.000 Sitzplätze erfolgen. Dabei werden einige der nicht mehr benötigten Sitzplätze an Sportstätten in Entwicklungsländern gespendet.

In der „verkleinerten“ Version der Fußballarena wird der ortsansässige Fußballverein al-Khor SC nach der WM seinen Spielbetrieb aufnehmen. Auf den frei gewordenen Flächen sollen Restaurants, Einkaufszentren und Hotels entstehen.

Ein Park mit einem See sowie Rad- und Laufwege sollen nach WM-Ende im Außenbereich des Stadions entstehen. Die flexible Bauweise kann als Zukunftsmodell für Stadien-Neubauten betrachtet werden.

Al-Bayt Stadion – skandalöse Arbeitsbedingungen

Berichten von Amnesty International zufolge mussten viele Fremdarbeiter, die am Aufbau des Al-Bayt Stadions beteiligt waren, beinahe sieben Monate auf ihre Entlohnung warten. Nach Aussagen einiger Gastarbeiter mussten diese immer wieder unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten, zum Beispiel bei großer Hitze. Das führte bei manchen Arbeitern zu Krankheiten oder noch schlimmeren Folgen.

Amnesty International habe während der Bauzeit Nachforschungen angestellt und anschließend die FIFA, das WM-Organisationskomitee und Behörden über die Missstände am Bau unterrichtet. Erst danach erhielten die Gastarbeiter aus Nepal, Kenia, Ghana und den Philippinen zumindest teilweise die ausstehende Bezahlung.

Al-Bayt Stadion – Spielbegegnungen WM 2022 (deutsche Zeit)

Nach heutigem Stand werden im Al-Bayt Stadion während der Weltmeisterschaft 2022 neun Spiele ausgetragen, und zwar folgende:

21. November, 17 Uhr – Gruppe A, WM-Eröffnungsspiel: Katar – Ecuador

Katar Ecuador 23. November, 11 Uhr – Gruppe F: Marokko – Kroatien

Marokko Kroatien 25. November, 20 Uhr – Gruppe B: England – USA

England USA 27. November, 20 Uhr – Gruppe E: Spanien – Deutschland

Spanien Deutschland 29. November, 16 Uhr – Gruppe A: Niederlande – Katar

Niederlande Katar 01. Dezember, 20 Uhr – Gruppe E: CRC/NZL – Deutschland

CRC/NZL Deutschland 04. Dezember, 20 Uhr – WM-Achtelfinale

10. Dezember, 20 Uhr – WM-Viertelfinale

14. Dezember, 20 Uhr – WM-Halbfinale

Im Al-Bayt Stadion finden die meisten Weltmeisterschaftsspiele 2022 statt.

Das Endspiel wird im Lusail Iconic Stadion ausgetragen, das mehr als 80.000 Sitzplätze für die Fußballfans bereithält.