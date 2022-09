WM 2022: Al Janoub Stadion - Infos, Hintergründe, Skandale

Vormals al-Wakrah-Stadion

+ © IMAGO / MIS Al-Janoub-Stadion © IMAGO / MIS

Das Al-Janoub-Stadion im Küstenort al-Wakrah besticht durch seine fließende Form. Alle Infos von den Hintergründen bis zur Weiterverwendung nach der WM 2022.

al-Wakrah – Die Küstenstadt südlich von Katars Hauptstadt Doha ist der Standort des zweiten Stadions für die WM 2022. Es liegt ganz in der Nähe des Persischen Golfs und ist von einer hübschen Parklandschaft umgeben. Vor der Einweihung hieß es einfach nach seinem Standort al-Wakrah Stadium. Seine offizielle Bezeichnung ist nun Al Janoub, was „der Süden“ bedeutet. Nach aktuellen Infos soll diese Sportstätte nach der Weltmeisterschaft umgebaut werden.

WM 2022 – Hintergründe zum Bau des Al-Janoub-Stadions

Das Al-Janoub-Stadion in al-Wakrah ist ein Entwurf der bekannten irakisch-britischen Architektin Zaha Muhammad Hadid und dem Dienstleistungsunternehmen AECOM.

Die Architektin war für ihre futuristischen Bauten in dynamisch-fließendem Stil berühmt. Hintergrund für die Arena der WM 2022 ist eine Formgebung, die an die traditionellen Dau-Boote der einstigen Perlentaucher aus der Region erinnert. Die geschwungene Linienführung des Sportpalastes ist dagegen eine Hommage an das Meer und seine Wogen.

Das Al-Janoub-Stadion wurde am 16. Mai 2019 eröffnet. Das Eröffnungsspiel war das Finale des Emir of Qatar Cups, bei dem der Soccer-Club al-Duhail mit 4:1 gegen den SC al-Sadd gewann.

Besucher dieser Sportanlage finden in der näheren Umgebung einige interessante Angebote. Dazu gehören:

ein historisches Museum

eine Uferpromenade am Meer

Einkaufsmöglichkeiten im Souk, dem typischen arabischen Marktviertel

Al-Janoub-Stadion: Kapazität, Sitzplan und Ausstattung

Das Al-Janoub-Stadion hat für die WM 2022 eine Kapazität von 40.000 Sitzplätzen. Es ist das ganze Jahr hindurch nutzbar, da es über ein verschließbares Dach verfügt und mit einem Kühlsystem ausgestattet ist.

Die Bauzeit dieser Sportarena betrug rund dreieinhalb Jahre. Sie wurde komplett neu gebaut und als Erstes der WM-Stadien fertiggestellt. Die Kosten beliefen sich auf etwa 857 Millionen Euro.

Den Sitzplan und weitere Infos zu den Tickets und der Anreise finden Interessierte bei den offiziellen FIFA-Verkaufsshops.

Al-Janoub-Stadion – diese Spiele der WM 2022 finden hier statt

Im Al-Janoub-Stadion werden sechs Gruppenspiele der WM 2022 ausgetragen. Das sind die Partien:

22. November, 20 Uhr: Frankreich – Australien

24. November, 11 Uhr: Schweiz – Kamerun

26. November, 11 Uhr: Tunesien – Australien

28. November, 11 Uhr: Kamerun – Serbien

30. November, 16 Uhr: Australien – Dänemark

02. Dezember, 16 Uhr: Ghana – Uruguay

Al-Janoub-Stadion: Der Rückbau nach der WM 2022

Die WM 2022 war während der Bauzeit der Stadien von einigen Skandalen überschattet. Organisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch kritisierten unter anderem die schlechten Arbeitsbedingungen auf den Baustellen.

Rund um das Al-Janoub-Stadion gibt es dennoch eine ganze Reihe positiver Nachrichten. So soll die Sportarena nach der Weltmeisterschaft auf 20.000 Sitzplätze zurückgebaut und weiter für Fußballspiele genutzt werden. Die übrigen Bauteile spendet Katar an Fußballprojekte in Entwicklungsländern.

Das Stadiongelände soll mit seinen umfangreichen Angeboten den Bewohnern von al-Wakrah zugutekommen. Geplant sind unter anderem:

zwei klimatisierte Trainingsplätze

vier Tennisplätze

zwei Sporthallen

eine weitere Einrichtung für Basketball und andere Sportarten

Reitbahnen und Laufstrecken

Marktplätze und Restaurants

Ein Hochzeitssaal und eine Schule runden das künftige Angebot ab.