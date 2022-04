WM 2022: Al Rayyan Stadion - Infos, Hintergründe, Skandale

Teilen

Das Al Rayyan Stadion (Ahmed bin Ali Stadion) © IMAGO / Kyodo News

Das Al Rayyan Stadion (oder Ahmed bin Ali Stadion) befindet sich in der namensgleichen Stadt al-Rayyan (oder ar-Rayyan). Die Stadt hat fast 600.000 Einwohner. Sechs der acht Spielorte in Katar wurden extra für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 neu gebaut. Das Al Rayyan Stadion gab es bereits. Es wurde jedoch von Grund auf modernisiert und erweitert. Das neue Fußballstadion gibt viele Einblicke in die Geschichte des Wüstenstaats Katar.

Das Al Rayyan Stadion wurde bereits im Jahr 2003 eröffnet. Nach dem Abriss und einer Modernisierung wurde es am katarischen Nationalfeiertag, am 18. Dezember 2020, mit einem musikalischen und kulturellen Programm wiedereröffnet. Die Anzahl der Sitzplätze in der für die Fußball-Weltmeisterschaft neu erbauten Al Rayyan Arena hat sich im Vergleich zum ursprünglichen Stadion so gut wie verdoppelt. Die Sportarena bietet den Zuschauern rund 40.000 Sitzplätze.

Al-Rayyan – Ganz nah an der Wüste liegt Katars größte Stadt Al-Rayyan. Sie ist ein Vorort der 20 Kilometer entfernten Metropole Doha. Ganze drei der acht WM-Stadien 2022 sind in Al-Rayyan angesiedelt. Neben dem Al Rayyan Stadion befinden sich dort auch das Education City Stadion und das Khalifa International Stadion. Ebenso gibt es dort mehrere in- und ausländische Universitäten, Schulen und wissenschaftliche Institute und die Villaggio Mall, ein großes Einkaufszentrum.

Al Rayyan Stadion – Vorstellung in Kürze

Das Besondere an dem neu erbauten Al Rayyan Stadion zeigt sich vor allem in der Nacht: das beeindruckende an Sanddünen erinnernde Bauwerk erstrahlt in ständig wechselnden Farben. Die neue Al Rayyan Arena beinhaltet hochmoderne Technik und offenbart trotzdem nach außen den einzigartigen Charakter des Landes Katar.

Al Rayyan Stadion – „Aus alt mach neu“. Welche Veränderungen gibt es?

Das „alte“ Al Rayyan Stadion bot 21.282 Zuschauern Platz und war Anfang 2011 Austragungsort für die Asienmeisterschaft. Im Jahr 2014 erfolgte der Abriss. Mit fast ausschließlich umweltfreundlichen Baustoffen und nachhaltigen Methoden hat das Supreme Committee for Delivery & Legacy das Al Rayyan Stadion neu aufgebaut. Nach dem Abriss und Wiederaufbau des Al Rayyan Stadions ist ein Spielort mit Sitzplätzen für 40.000 Zuschauer entstanden.

Informationen und Daten:

Name des Bauwerks: Al Rayyan Stadion (oder Ahmed bin Ali Stadion)

Al Rayyan Stadion (oder Ahmed bin Ali Stadion) Name der Stadt: Al-Rayyan (oder Ar-Rayyan)

Al-Rayyan (oder Ar-Rayyan) Erste Eröffnung: im Jahr 2003 – Sitzplätze für 21.282 Zuschauer

im Jahr 2003 – Sitzplätze für 21.282 Zuschauer Wiedereröffnung (nach Abriss in 2014 und anschließender Modernisierung): im Jahr 2020 – Sitzplätze für 44.740 Zuschauer

(nach Abriss in 2014 und anschließender Modernisierung): im Jahr 2020 – Sitzplätze für 44.740 Zuschauer WM-Spiele 2022: sechs Gruppenspiele, ein Achtelfinalspiel

Al Rayyan Stadion – Was macht es aus?

Die Fassade der Al Rayyan Arena zeigt landestypische islamische Muster und vermittelt die besondere Bedeutung der Familie, einen Ausblick auf die Pflanzen- und Tierwelt sowie auf die angrenzende Wüste und nicht zu vergessen auf den internationalen Handel. Dem dänischen Ingenieursbüro Ramboll oblag die gesamte Planung des Stadionneubaus. Ihnen ist es mit dem Bau des Al Rayyan Stadions gelungen, das Landestypische Katars mit Moderne und Nachhaltigkeit zu vereinen.

Al Rayyan Stadion – Was sind die Besonderheiten?

Umgeben von viel Natur wurde das neue Al Rayyan Stadion nach umweltfreundlichen Aspekten erbaut, zum Beispiel wurden etwa 80 Prozent der Materialien aus dem Abriss des alten Stadions beim Aufbau des neuen Al Rayyan Stadions wiederverwendet. Die Dachkonstruktion ist technisch so geplant worden, dass die Fußballzuschauer die Spiele jederzeit in einem angenehmen kühlen Klima verfolgen können.

Auch außerhalb des Al Rayyan Stadions hat die Sportstätte viel zu bieten. Es gibt unter anderem einen Tennisplatz, einen Skater-Park, ein Hockeyfeld, einen Radweg und auch eine Moschee. Durch die naheliegende U-Bahnstation und der engen Anbindung an Doha bietet es vielen Menschen die Möglichkeit zu gemeinsamen sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten.

Al Rayyan Stadion – Neubau unter unwürdigen Arbeitsbedingungen?

Wie bei fast allen WM-Stadien in Katar soll es auch auf dieser Baustelle für die Gastarbeiter aus Ghana, Kenia, Nepal oder den Philippinen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gegeben haben. Auch im Al Rayyan Stadion soll es vermehrt vorgekommen sein, dass die Arbeiter ihren ausstehenden Lohn unzureichend oder erst nach mehreren Wochen erhalten haben. Außerdem mussten die Gastarbeiter auch Arbeiten bei extremer Tageshitze erledigen.