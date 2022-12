Argentinien gegen Australien heute im Live-Ticker: Messi-Wirbel vor WM-Achtelfinale

Von: Alexander Kaindl

Argentiniens Starspieler Lionel Messi. © Robert Michael/dpa

Argentinien kämpft heute gegen Australien um den Einzug ins Achtelfinale der WM 2022. Kommt Lionel Messi seinem großen Ziel näher? Der Live-Ticker zur Partie.

Argentinien - Australien -:- (-:-)

WM 2022: Im zweiten WM-Achtelfinale trifft einer der Topfavoriten auf einen Außenseiter

19.54 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Rasen. Was für eine Stimmung hier! Endlich kommt in Katar WM-Atmosphäre auf.

Argentinien - Australien -:- (-:-)

Aufstellung Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - E. Fernandez - de Paul, Mac Allister - Gomez, Messi, J. Alvarez Aufstellung Australien: Ryan - Degenek, Souttar, Rowles, Behich - Leckie, Mooy, Irvine, Baccus - McGree, Duke Tore:

19.51 Uhr: Der Countdown läuft! In wenigen Augenblicken geht es hier los.

19.26 Uhr: In einer guten halben Stunde geht es los und natürlich dreht sich vor dem Spiel alles um Lionel Messi. Es dürfte die letzte Weltmeisterschaft des Ausnahmekönners sein. Krönt er sich bei seiner letzten WM?

Update vom 3. Dezember, 19.02 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Angel Di Maria muss bei Argentinien tatsächlich passen, Julian Alvarez wird ihn ersetzen. Bei Australien gibt es ebenfalls eine Änderung: Keanu Baccus steht für Craig Goodwin in der Startelf.

Erstmeldung vom 3. Dezember, 18.10 Uhr: Al-Rajjan – Die entscheidenden Spiele bei der WM 2022 stehen an. Ab jetzt heißt es siegen oder fliegen! Am Samstagnachmittag waren die Niederlande mit einem Sieg gegen die USA bereits ins Viertelfinale eingezogen. Am Abend (20 Uhr) will mit Argentinien der nächste Mitfavorit auf den Titel folgen. Bei einem Sieg würde in der nächsten Runde dann Oranje warten – ein echter Kracher.

WM 2022: Argentinien gegen Australien heute im Live-Ticker – Zuversicht beim Außenseiter

Das wollen die Australier aber nur zu gerne verhindern. Die Socceroos sind etwas überraschend in die K.o.-Runde eingezogen, haben sich als Zweitplatzierter hinter Frankreich qualifiziert. Und damit Tunesien und Dänemark nach Hause geschickt. Vor dem Duell mit Argentinien rund um Superstar Lionel Messi ist man deshalb selbstbewusst und optimistisch. „Alles kann passieren“, sagte Trainer Graham Arnold vor der Partie.

Das habe nichts mit Respektlosigkeit gegenüber den Argentiniern zu tun. „Es ist ein Kampf von elf gelben gegen elf blaue Trikots. Wir werden alles tun, um zu gewinnen“, erklärte der 59-Jährige. „Wir können nicht nur an den Gegner denken. Wir haben Respekt vor ihm, aber wir müssen uns auch selbst respektieren.“

Argentinien bangt vor WM-Achtelfinale gegen Australien um Ángel di María

Argentinien bangt währenddessen weiter um den Einsatz von Angreifer Ángel di María, dem eine Überlastung des Oberschenkelmuskels zu schaffen macht. „Wir hoffen, dass es ihm gut geht und er spielen kann“, sagte Trainer Lionel Scaloni.

Seine Elf wäre auch ohne di María klarer Favorit. Messi hofft bei dieser WM auf den großen Coup. Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul aber warnte seine Teamkollegen. „Wir werden den Ball haben. Wir müssen aber auch an die Abwehr denken, wenn wir in der Offensive sind“, sagte der 28 Jahre alte Profi von Atlético Madrid. Australien sei ein Team mit schnellen Spielern auf den Flügeln. „Wir müssen sehr vorsichtig sein“, sagte de Paul.

Rund um Messi gab es vor dem Achtelfinale noch zusätzlichen Wirbel: Er bekam Drohungen von einem Boxweltmeister! Canelo Álvarez hat inzwischen aber um Verzeihung gebeten. „In den vergangenen Tagen habe ich mich von der Leidenschaft und der Liebe zu meinem Land mitreißen lassen und mich unangebracht geäußert, wofür ich mich bei Messi und dem argentinischen Volk entschuldigen möchte“, schrieb Álvarez jüngst auf Twitter.

Der Faustkämpfer hatte sich zuletzt über eine Szene aus der Umkleidekabine der Argentinier geärgert. Messi hatte beim Ausziehen mit einem Schuh ein mexikanisches Trikot berührt, das auf dem Boden lag. Ein Video aus der Kabine zeigt aber deutlich, dass Messi in dem Moment gar nicht nach unten schaut. Álvarez aber unterstellte Messi fehlenden Respekt vor seinem Land. „Möge er zu Gott beten, dass er mir nicht begegnet“, schrieb der mehrfache Champion unter anderem bei einer wahren Twitter-Tirade.

Ob Álvarez den Argentiniern und Messi noch länger beim Gewinnen zu sehen muss, stellt sich heute Abend heraus. Wir begleiten die Partie ab 20 Uhr im Live-Ticker. Wenn Sie das Achtelfinale lieber live im TV verfolgen möchten, haben wir hier alle Übertragungs-Infos zum Spiel zwischen Argentinien und Australien zusammengefasst. (akl)