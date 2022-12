„Ich denke, er sollte sein Maul halten“: Keeper greift van Gaal hart an - Messi provozierte schon mit Jubel

Von: Stefan Schmid

Der Sieg im Elfmeterschießen war nicht ausreichend Genugtuung für die Argentinier. Messi und Torhüter Martínez treten nach dem Spiel gegen Louis van Gaal nach.

Lusail - Schon während dem Viertelfinale der WM 2022 zwischen Argentinien und den Niederlanden kochten die Emotionen immer wieder hoch. Das spiegelt sich auch in der Kartenstatistik wider, die 17 gegebene Gelbe Karten aufweist. Aber auch nach dem Spiel ließen sich nicht alle aufschäumenden Emotionen im Zaum halten und so waren es vor allem die siegreichen Argentinier (6:5 n. E.), die zu drastischen Worten griffen. Ziele der Angriffe von Lionel Messi und Torhüter Emiliano Martínez waren Bondscoach Louis van Gaal und Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz.

Elfmeter-Held Martínez gegen Schiedsrichter und van Gaal

Emiliano Martínez, der argentinische Torhüter, konnte gleich die ersten beiden Elfmeter im entscheidenden Shootout gegen die Niederlande halten und damit seine Farben auf die Siegerstraße bringen. Nach Meinung des Keepers hätte das Elfmeterschießen gar nicht sein müssen, hätte Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz besser gepfiffen. „Der Schiedsrichter hat einfach alles für sie (die Niederlande, d. Red.) gegeben, er hat zehn Minuten Nachspielzeit ohne Grund gegeben. Hoffentlich wird uns dieser Schiri nicht mehr pfeifen, er ist nutzlos“, so Martínez nach dem Spiel bei einem englischen Reporter.

Dabei beließ es der Torhüter von Aston Villa allerdings nicht, der sich mit Louis van Gaal gleich den nächsten suchte, den er beleidigen konnte. „Ich habe van Gaal sagen hören, dass sie im Elfmeterschießen im Vorteil seien, im Elfmeterschießen gewinnen würden. Ich denke, er sollte sein Maul halten.“ Harte Worte von Martínez, der eigentlich nur zu seinen Gedanken vor dem Elfmeterschießen gefragt worden war.

Van Gaal fängt sich Retourkutsche von Messi ein

Der Angriff auf Louis van Gaal kommt nicht von ungefähr, denn der ehemalige Trainer des FC Bayern hatte den Mund vor dem Spiel durchaus voll genommen. Bei der niederländischen Rundfunkanstalt NOS ließ der Bondscoach vor dem Spiel wissen, dass „die Aufstellung zeigt, dass sie etwas Angst vor uns haben.“ Und in Richtung des argentinischen Superstars gab es eine extra Botschaft: Es sei „nicht so schwierig, eine Antwort darauf zu finden, wie man Messi stoppen kann“, denn er beteilige sich „nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist.“

Messis provokanter Jubel nach seinem 2:0 in Richtung der niederländischen Bank. © IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Wie sich herausstellen sollte, war es dann doch etwas schwieriger, Lionel Messi zu stoppen, der mit einem Traumpass das 1:0 der Argentinier auflegte. Somit sah sich der Argentinier im vollen Recht, als er adressiert an den niederländischen Trainer meinte, dass „van Gaal sagte, dass sie guten Fußball spielen werden, aber was er getan hat, war, große Leute reinzubringen und lange Bälle zu schlagen.“ Bereits nach dem Treffer zum 2:0 zeigte Messi vor der niederländischen Bank, was er von den Ankündigung van Gaals hielt.

Argentinier mit provokanten Jubel - van Gaal tritt ab

Aber auch über den Schiedsrichter wollte Messi noch ein Wort verlieren, der sich jedoch geschickter als sein Teamkollege ausdrückte. „Ich möchte nicht über den Schiri reden, weil man dann sofort bestraft wird, aber die Leute haben gesehen, was passiert ist“, so dessen vielsagende Einschätzung zur Schiedsrichterleistung.

Wie hoch die Emotionen am Ende des Spiels kochten, bezeugt das Bild kurz nach dem entscheidenden Treffer von Lautaro Martinez im Elfmeterschießen. Beim Jubellauf der argentinischen Mannschaft richteten sich viel der Gesichter und Gesten erstmal in Richtung des gegnerischen Teams.

Der provokante Jubel der argentinischen Spieler nach dem entscheidenden Elfmeter. © IMAGO/Peter Byrne

Louis van Gaal indessen zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht, aber vor allem stolz auf seine eigene Mannschaft. „Ich bin unglaublich stolz. Ich hatte eine fantastische, wunderbare Zeit.“ Zugleich bekräftigte der 71-Jährige seinen Abschied als Trainer der Niederlande: „Ich werde als Nationaltrainer nicht weitermachen, das war mein letztes Spiel in meiner dritten Amtszeit.“ Wem Bastian Schweinsteiger, der dem Bondscoach immer wieder Tipps gegeben haben soll, nach dem Ausscheiden der Niederlande nun die Daumen drückt, ist nicht überliefert. (sch)