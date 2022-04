WM 2022: In welche Gruppe kommt Deutschland? Bierhoffs Planung hängt davon ab

Gegner, Töpfe, Losfee der WM-Gruppenauslosung: Am Freitag wird’s ernst für den DFB

Von: Manuel Bonke

Teilen

Eine WM in der Wüste: Katarische Kamele sind am Messenzetrum zu sehen, wo am Freitag gelost wird. © Christian Charisius/dpa

Gegen wen muss Deutschland bei der WM antreten? Wie sind die Lostöpfe? Am Freitag steigt die Auslosung für das Wüsten-Turnier.

München - Hansi Flick (57) ist ein alter Hase was Turnier-Auslosungen betrifft. Immerhin war er zwischen 2006 und 2014 Bundes-Co-Trainer unter Joachim Löw und hat dementsprechend häufig solche Veranstaltungen miterlebt: „Wir fahren dorthin, werden uns die Sache angucken und schauen, was wir zugelost bekommen – und werden uns auf die Aufgabe top vorbereiten.“ Daran ändert auch seine Rolle als Bundestrainer nichts. Flick ist schon seit Donnerstag im WM-Gastgeberland Katar vor Ort. Im Saal des riesigen Messezentrums in Doha ergänzte Flick folgerichtig: „Wir haben eh keinen Einfluss.“

WM-Gruppenauslosung: Lothar Matthäus als Losfee

Vielleicht gibt sich Flick ja auch deswegen so cool, weil er großes Vertrauen in ein glückliches Händchen seines langjährigen Kumpels Lothar Matthäus setzt (61). Der Rekord-Nationalspieler ist einer der ehemaligen Weltstars, der am Freitag (1. April) die Loskugeln ziehen darf (18 Uhr, ARD). Unterstützung erhält er dabei von vom ehemaligen iranischen Bayern-Stürmer Ali Daei, dem Algerier Rabah Madjer und der brasilianischen Verteidiger-Legende Cafu.

Wobei Losfee Matthäus gerne einen Hammer-Gegner zum Auftakt sehen würde, weil er eine solche Konstellation als Vorteil erachtet: „Wenn man dann das Spiel gewinnt – das war 1990 ähnlich gegen Jugoslawien – dann ist man gleich im Rhythmus.“ Zur Erinnerung: Deutschland hatte bei der WM 1990 in der ersten Turnier-Partie mit 4:1 geschlagen. „Das Selbstvertrauen wächst, der Gegner sieht, was los ist. Man bekommt auch ein bisschen Ruhe von außen herein. Gegen einfache Gegner zum Auftakt kann man häufig nur verlieren“, so die Theorie des Weltmeisters. Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf (60), der die deutsche Delegation in Katar anführen wird, warnt davor, Mannschaften zu unterschätzen: „Heutzutage noch von leichten oder machbaren Gegnern zu sprechen, ist wirklich schwierig.“



WM 2022: In welche Gruppe kommt Deutschland? Bierhoffs Planung hängt davon ab

Der Blick von Flick geht freilich auch auf die Gegner und deren vermeintliche fußballerische Stärke. Doch mindestens genau so interessant ist der Zeitpunkt, an dem seine Mannschaft ins Turniergeschehen eingreift. Denn davon machen der Bundestrainer und DFB-Direktor Oliver Bierhoff die weitere Wüsten-Planung ab. Bis zum 13. November wird nämlich noch Bundesliga gespielt, nur eine Woche später beginnen bereits die Gruppen A und B. Zum Vergleich: Die Teams der Gruppen G und H steigen erst am 24. November ins Turnier ein.

Dann könnte Flick im Vorfeld noch ein Kurz-Trainingslager in Katar oder einem der ebenfalls klimatisch angenehmen Nachbartstaaten organisieren. Bereits beim Champions-League-Sieg 2020 als Trainer des FC Bayern hatte Flick ein Trainingslager im portugiesischen Lagos einberufen. Das spätere Königsklassen-Turnier fand in Lissabon statt. Für Flick ist klar: „Der deutsche Fußball hat eine Tradition an Erfolgen. Wir wollen zurück an die Weltspitze.“

Manuel Bonke

WM 2022 in Katar: Die Lostöpfe im Überblick

Topf 1: Katar (Gastgeber), Brasilien, Belgien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Topf 2: Mexiko, Niederlande, Dänemark, Deutschland, Uruguay, Schweiz, USA, Kroatien

Topf 3: Senegal, Iran, Japan, Marokko, Serbien, Polen, Südkorea, Tunesien

Topf 4: Kamerun, Kanada, Ecuador, Saudi-Arabien, Ghana, Gewinner Europa-Playoffs (Wales, Schottland oder Ukraine), Gewinner Interkontinental-Playoffs (Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru), Gewinner Interkontinental-Playoffs (Neuseeland oder Costa Rica)