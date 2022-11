WM 2022: Wo läuft Belgien gegen Kanada heute live im Free-TV und Stream?

Teilen

Am 1. Spieltag der Fußball-WM 2022 in Katar spielt Belgien gegen Kanada. So sehen Sie das Gruppenspiel heute live im TV und im Live-Stream.

Doha – Zum Abschluss des vierten Tages der WM 2022 in Katar duellieren sich Belgien und Kanada. Zuvor fanden am Mittwoch bereits zwei weitere Begegnungen statt: Deutschland gegen Japan sowie Spanien gegen Costa Rica.

WM-Mitfavorit Belgien blieb vor dem Turnierauftakt nicht vom Verletzungspech verschont. Ausgerechnet Torjäger Romelu Lukaku fällt nach seiner Kniesehnenverletzung sowohl gegen Kanada, als auch am 27. November gegen Marokko definitiv aus. Der 29-Jährige könne laut AFP-Informationen wohl frühestens am 1. Dezember gegen Kroatien wieder zum Einsatz kommen.

Belgien zum WM-Auftakt ohne Lukaku – FC-Bayern-Profi Davies führt Kanadas Aufgebot an

Lukaku hatte bei Inter Mailand erst im Oktober nach einer Oberschenkelblessur sein Comeback gefeiert, rund eine Woche später verletzte er sich erneut. Insgesamt kommt er in dieser Spielzeit nur auf fünf Einsätze und 256 Einsatzminuten. Erster Vertreter des belgischen Rekordtorschützen dürfte der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi sein.

Kanada ist erstmals seit 1986 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Angeführt wird das WM-Aufgebot von Cheftrainer John Herdman von Bayern Münchens Alphonso Davies und dem 39-jährigen Kapitän Atiba Hutchinson, der seit 2013 in der Türkei bei Besiktas Istanbul spielt.

Belgien trifft im ersten WM-Gruppenspiel auf Kanada: Wann ist Anpfiff?

Das WM-Spiel Belgien gegen Kanada findet am Mittwoch, den 23. November 2022 statt. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit (22 Uhr Ortszeit) im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan.

Belgien gegen Kanada: Wer überträgt das WM-Spiel heute live im TV?

Die Begegnung aus der Gruppe F wird am Mittwochabend live im Ersten ausgestrahlt. Die ARD-Vorberichterstattung mit Moderatorin Jessy Wellmer, die kurzfristig für Alexander Bommes einspringt, sowie den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira startet im Anschluss an das Match Spanien vs. Costa Rica. Als Kommentator ist ab circa 20 Uhr Florian Naß im Einsatz.

Belgien vs. Kanada: WM 2022 heute im Live-Stream

Als Alternative zur TV-Übertragung bietet der öffentlich-rechtliche Sender auf daserste.de oder sportschau.de einen kostenlosen Live-Stream an. Darüber hinaus können Fußball-Fans die Partie Belgien gegen Kanada auch bei MagentaTV verfolgen. Das Programm von MagentaTV kann jedoch nur mit einem gültigen Abo empfangen werden.

MagentaTV jetzt bestellen

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Belgien - Kanada: Übertragung des WM-Gruppenspiels im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV MagentaTV Live-Stream ARD, MagentaTV Live-Ticker tz.de

Belgien gegen Kanada: Alle Infos zur WM 2022 in Katar auf tz.de

Alle Infos zum Vorrundenspiel Belgien vs. Kanada und zur FIFA-Weltmeisterschaft in Katar finden Sie auf tz.de. Dort haben wir zudem den kompletten WM-Spielplan sowie einen Sendeplan für Sie zusammengestellt. (sk/SID)