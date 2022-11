WM 2022: Wo läuft Belgien - Marokko live im Free-TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Belgiens Michy Batshuayi möchte auch gegen Marokko jubeln. © Tom Weller/dpa

Belgien könnte das WM-Achtelfinale in der Gruppe F gegen Marokko eintüten. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

München ‒ Für Belgien begann der Start in die WM 2022 sehr wechselhaft. Eigentlich hat die Mannschaft, die nun seit Jahren als „Geheimfavorit“ in große Turniere geht, gegen Kanada nicht gut ausgesehen. Trotzdem hat es irgendwie zum Sieg gereicht. Mit 22:9 Torschüssen waren die Kanadier die deutlich überlegene Mannschaft, scheiterten aber an fehlender Effizienz. Bayern-Star Alphonso Davies verschoss beispielsweise einen Elfmeter.

So reichte der Treffer durch Michy Batshuayi in der 44. Minute, um die ersten Punkte für die „Roten Teufel“ einzufahren. Das Achtelfinale ist damit schon in greifbarer Nähe. Durch das Unentschieden von Marokko und Kroatien konnten sich die Belgier schon am ersten Spieltag leicht in der Gruppe F absetzen. Mit einem weiteren Sieg gegen Marokko wäre die nächste Runde bereits gesichert. Das Team aus dem Norden Afrikas muss sich gegen Belgien von seiner besten Seite zeigen, um die Hoffnung auf die Runde der letzten 16 zu wahren.

WM 2022: In Gruppe F kann es zu spannendem Finale kommen

Das 0:0 gegen den amtierenden Vize-Weltmeister war beachtlich, eine solche Leistung wird gegen Belgien aber wahrscheinlich nicht reichen. Außerdem wird einer der Konkurrenten Kanada oder Kroatien im direkten Duell punkten. Bei einer Niederlage gegen Belgien im Al Thumama Stadion wären die „Löwen vom Atlas“ schon fast sicher ausgeschieden ‒ im Idealfall spielen Kanada und Kroatien Unentschieden. Dann könnte man im dritten Gruppenspiel ein Finale bestreiten.

Wie dem auch sei: Die Gruppe F könnte extrem spannend werden. Hinter Favorit Belgien wird es zwischen Kroatien, Marokko und Kanada auf jedes Tor ankommen. Auch aus deutscher Sicht sollte man ein besonderes Auge auf die Konstellation werfen. Sollte es die DFB-Elf noch in die nächste Runde schaffen, würde man laut Spielplan gegen eine der Mannschaften aus Gruppe F spielen.

Begegnung Belgien - Marokko Anpfiff 27. November, 14.00 Uhr Stadion Al-Thumama Stadium (Doha)

WM 2022 heute live im Free-TV: Wer zeigt Belgien - Marokko?

Die Partie wird ab 13.00 Uhr im ZDF übertragen. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein leitet das Spiel mit den Vorberichten ein. Als Experten sind Christoph Kramer und Ex-Belgien-Coach Marc Wilmots mit dabei. Um 14.00 Uhr wird die Begegnung angepfiffen, dann kommentiert Martin Schneider aus Doha.

Das ZDF stellt außerdem einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Alle Einzelheiten, welche Spiele der WM 2022 live im TV laufen, finden Sie in unserem Sendeplan. Auch die Sendetermine des DFB-Teams haben wir für Sie bereitgestellt.

Belgien gegen Marokko: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Auch Magenta TV wird das Spiel am Sonntag live im Pay-TV zeigen. Ab 13:50 Uhr beginnt die Übertragung der Begegnung mit Kommentator Jonas Friedrich. MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live: Die Übertragung von Belgien - Marokko in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)