WM 2022: Belgiens Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

Teilen

Spieler der belgischen Nationalmannschaft bei der Nationalhymne © IMAGO/Ashley Cahill

Auf dem Höhepunkt der belgischen Revolution entstand die belgische Hymne mit französischem Text, die Brabançonne, die auf Deutsch das Lied von Brabant genannt wird.

Brüssel – Auf der Place Surlet de Chokier in Brüssel wurde 1930 zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit ein Denkmal errichtet. In dieses Denkmal sind die Anfangszeilen der Brabançonne auf Französisch und Niederländisch eingraviert. Jedes Jahr am 15. November wird zum Abschluss des alljährlichen Königsfestes die Hymne auf Französisch, Niederländisch und Deutsch gesungen.

Belgiens Nationalhymne – der Ursprung

Es gibt zahlreiche Legenden zur Entstehung der belgischen Nationalhymne. Fest steht jedoch, dass die erste Brabançonne, wie sie noch heute genannt wird, 1830 von dem französischen Dichter Jenneval verfasst wurde.

Zu der Zeit fühlte sich der Süden des späteren Belgiens, das bis 1830 zum gesamt niederländischen Königreich gehörte, aus politischen, sprachlichen und konfessionellen Gründen vom Königreich im Norden unterdrückt. Die Aufführung einer französischen Oper in einem Brüsseler Theater führte dann dazu, dass das Publikum derart aufgewiegelt wurde, sodass Unruhen im ganzen Land ausbrachen, in denen sich der Groll gegen die Unterdrückung der nordniederländischen Vormacht entlud.

In dieser Lage wurde der Text von dem französischen Dichter Jenneval abgefasst, zu dem wenig später die Melodie komponiert wurde. Dieser Text in einer sehr scharfen Form gegen die Nordniederländer gerichtet, war bis 1860 gültig.

Danach wurde im Laufe der Jahre der französische Originaltext mehrfach abgeändert, denn es wurden die Rufe nach einer maßvollen Haltung gegenüber dem Norden des Königreichs lauter. Als Signal der Versöhnung mit dem Norden sollte die 1860 erarbeitete Neufassung von Charles Rognier, dem ersten Premierministers Belgiens, verstanden werden. Noch heute ist ein Teil der Fassung von Charles Rognier gültig.

Auch wenn Deutsch eine der drei Amtssprachen in Belgien ist, ist die deutsche Version der belgischen Nationalhymne nur wenig verbreitet. Die deutsche Fassung wird „Das Lied von Brabant“ genannt und stammt aus den 1920er Jahren, als in Belgien eine deutsche Minderheit lebte.

Belgiens Nationalhymne – der Text

Belgiens Nationalhymne, die Brabançonne, wurde zu einer Zeit, als sich das südliche Belgien gegen die Nordniederländer zur Wehr setzen musste, gedichtet und komponiert. Die vier Strophen des französischen Dichters Jenneval gelten in abgeänderten Versionen noch heute, zusammen mit der Melodie des Geigers und Tenors François Van Campenhout.

Es existiert neben der französischen Originalversion des Textes ebenso eine Fassung in niederländischer und deutscher Sprache.

Zusätzlich haben die beiden Regionen Belgiens, Flandern und Wallonien, eigene Fassungen der Nationalhymne bzw. eigene Lieder. De Vlaamse Leeuw heißt die Version der Nationalhymne Flanderns und Chant des Wallons, die der Fassung Walloniens. Bei offiziellen Anlässen und Veranstaltungen erfüllen diese eigenen Versionen den Zweck der belgischen Nationalhymne.

Der Text der heute gültigen vier Strophen ist seit 1980 der offizielle Hymnentext.

Belgiens Nationalhymne – Hintergrundinformationen

Die belgische Nationalhymne hat aber seltsamerweise diesen Titel nicht offiziell inne, denn bisher wurde die vorliegende Hymne von keiner Regierung als solche offiziell anerkannt.

In Belgien gibt es die drei Amtssprachen Französisch, Niederländisch und Deutsch – wie und in welcher Sprache singen dann die belgischen Fußball-Nationalspieler ihre Nationalhymne vor den Länderspielen bei der WM 2022?

Zum einen neigen Belgier nicht dazu, ihre Nationalhymne herauszubrüllen, und ferner ist bei den Fußballern und anderen Sportlern beim Abspielen der Nationalhymne meistens kaum mehr als ein leises Gemurmel zu hören. Wenn es dann sprachlich nicht einheitlich ist, ist es für niemanden störend und es fällt nicht weiter auf. Wegen der drei Volksgruppen in Belgien hat die belgische Nationalhymne eben nicht dieselbe nationale Bedeutung für das Land wie in anderen Ländern.