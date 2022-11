Brasilien-Stars erkältet – Stadion-Klimaanlage soll Schuld sein

Von: Stefan Schmid

Teilen

Brasilien-Stürmer Antony macht die Klimaanlagen in den WM-Stadien in Katar für eine Erkältungswelle im eigenen Team verantwortlich.

Doha – In der brasilianischen Nationalmannschaft grassiert eine kleine Krankheitswelle. Verantwortlich dafür sollen die Klimaanlagen in den WM-Stadien sein, so zumindest die Einschätzung von Stürmer Antony. Diese Vermutung gibt der ohnehin schon aufgeladenen Diskussionen um die Stadion-Klimaanlagen bei der WM 2022 eine neue Richtung, denn bisher beschwerten sich vor allem die Zuschauer über die zu kalten Ränge.

Brasilien-Stürmer Antony: „Das waren die Klimaanlagen“

Sportlich läuft für Brasilien bei der Weltmeisterschaft bislang alles nach Plan. Sowohl das Spiel gegen die Schweiz (1:0) als auch gegen Serbien (2:0) konnte die Seleção in der Gruppe G für sich entscheiden und steht damit bereits als Achtelfinalist fest. In Sachen Verletzungs- und Krankheitssorgen sieht die Welt bei den Südamerikanern dagegen nicht ganz so rosig aus.

Fußball-WM 2022 in Katar: Alle Stadien in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Eine Reihe von Spielern soll an Erkältungssymptomen leiden. Brasiliens Antony, Stürmer bei Manchester United, macht gegenüber ESPN die Klimaanlagen in den Stadien dafür verantwortlich. „Es war wie eine Erkältung, Halsschmerzen. Das waren die Klimaanlagen“, so der Offensiv-Spieler, der sich „für einige Tage schlecht gefühlt“ hatte. An einem spezifischen Stadion kann es allerdings nicht liegen, denn Brasilien spielte gegen Serbien im Lusail Iconic Stadium, gegen die Schweiz im Stadium 974.

Ohnehin verletzter Neymar leidet an Fieber

Trotz seiner scheinbaren Abgeschlagenheit konnte Antony allerdings bislang in beiden Spielen der Seleção eingesetzt werden. Anders als Superstar Neymar, der sich im ersten Gruppenspiel verletzte und an einer Bänderverletzung am Sprunggelenk laboriert. Dazu kommt wohl leichtes Fieber, welches den streitbaren Star davon abhielt, sein Team gegen die Schweiz im Stadion zu unterstützen. Den Siegtreffer von Casemiro konnte er nur aus dem Bett im Teamhotel bejubeln.

Brasiliens Antony, hier im Spiel gegen die Schweiz, klagt von Erkältungssymptomen. © IMAGO/Paul Chesterton

Die gekühlten Arenen in Katar scheinen darüber hinaus auch weitere Spieler Brasiliens negativ zu beeinflussen. „Nicht nur ich, sondern auch andere Spieler hatten Husten und Halsschmerzen“, gab Antony weiterhin zu Protokoll. Auch auf den Zuschauerrängen und Pressetribünen wurde bereits Unmut über die zu starke Kühlung in den Stadien geäußert. Unter anderem meldete sich die Freundin von Matthias Ginter zu Wort, die auf der Tribüne fror. (sch)