Costa Rica – aktueller Nationalkader 2022 (Stand: 24.6.2022)

WM 2022: Costa Ricas Nationalmannschaft in Katar - Kader, Erfolge, Infos

Teilen

Spieler der Fußball-Nationalmannschaft von Costa Rica (Symbolbild) © IMAGO/Jose Campos Rojas / PME

Das zentralamerikanische Nationalteam kam bei Weltmeisterschaften einmal bis ins Viertelfinale und wird 2022 Deutschlands dritter Gruppengegner sein. Wissenswertes über Costa Ricas Kader und Erfolge.

München – Von 21. November bis 18. Dezember wird in Katar die WM 2022 veranstaltet. In der Gruppe E wird das Team von Bundestrainer Hansi Flick auf Spanien, Japan und Costa Rica treffen. „Die Aufgaben sind nicht ganz so einfach, aber wir haben uns viel vorgenommen für das Turnier“, so Flick unmittelbar nach der Auslosung am 1. April 2022 in Doha. „Eine spannende, interessante Gruppe für uns alle. Costa Rica war 2006 unser Eröffnungsspiel, daran haben wir gute Erinnerungen. Alle Mannschaften haben sich weiterentwickelt, alle Mannschaften haben etwas Spezielles. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns durchsetzen.“

Costa Rica – die WM 2022 in Katar

In der Qualifikation der Konföderation Nord-, Mittelamerika und Karibik war Costa Rica in der dritten Runde gesetzt, belegte dort mit sieben Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen den vierten von acht Plätzen und qualifizierte sich somit nicht direkt für die WM 2022, sondern für ein interkontinentales Playoff-Spiel. Mit diesem Spiel und einem 1:0-Sieg gegen Neuseeland holte sich Costa Rica das letzte Ticket für die WM in Katar und sorgte dadurch für unbändigen Jubel auf den Straßen und Plätzen der Heimat - alle WM-Teilnehmer im Überblick.

Bei der WM in Katar könnte das von Trainer Luis Fernando Suárez geführte Team für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ähnlich wie bei der WM 2014, als Costa Rica erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen an den Niederlanden gescheitert war. Einer der Superstars Costa Ricas ist Torwart Keylor Navas, der bei Paris Saint-Germain unter Vertrag ist, bei der WM in Katar allerdings schon 36 Jahre alt sein wird. Auflaufen dürfte Costa Rica in Katar mit einer Mischung aus Routiniers und Youngsters wie beispielsweise dem 19-jährigen Jewison Bennette. Der gesamte WM-Spielplan mit allen Terminen in der Übersicht.

Costa Rica – die Gruppenspiele bei der WM 2022 in Katar

23. November 2022, 19:00 Uhr (17:00 Uhr MEZ), Gruppe E, Doha (al-Thumama-Stadion), Spanien – Costa Rica

27.11.2022 – 13:00 Uhr (11:00 Uhr MEZ), Gruppe E, ar-Rayyan (Ahmed bin Ali Stadium), Japan – Costa Rica

1. Dezember 2022, 22:00 Uhr (20:00 Uhr MEZ), al-Chaur (al-Bayt-Stadion), Costa Rica - Deutschland

Costa Rica – die größten Erfolge der Nationalmannschaft

Weltmeisterschaft

Endrundenteilnahmen: 5 (Erste: 1990)

Beste Ergebnisse: Viertelfinale 2014

Nord- und Zentralamerikameisterschaft

Endrundenteilnahmen: 20 (Erste: 1963)

Beste Ergebnisse: Sieger 1963, 1969, 1989

Südamerikameisterschaft

Endrundenteilnahmen: 5 (Erste: 1997)

Beste Ergebnisse: Viertelfinale 2001, 2004

Costa Rica – die Bilanz gegen Deutschland

Aus der Sicht Costa Ricas: 1 Niederlage

09.06.2006, FIFA WM-Stadion München, WM-Gruppenphase, 2:4

Tore: Wanchope (2) / Lahm, Klose (2), Frings

Costa Rica – aktueller Nationalkader 2022 (Stand: 24.6.2022)

Name, Position, Verein

Keylor Navas, Torwart, FC Paris Saint-Germain

Aaron Cruz, Torwart, Deportivo Saprissa

Leonel Moreira, Torwart, LD Alajuelense

Juan Pablo Vargas, Innenverteidiger, Millonarios FC

Francisco Calvo, Innenverteidiger, San Jose Earthquakes

Óscar Duarte, Innenverteidiger, UD Levante

Kendall Waston, Innenverteidiger, Deportivo Saprissa

Daniel Chacón, Innenverteidiger, CS Cartaginés

Ian Lawrence, Linker Verteidiger, LD Alajuelense

Bryan Oviedo, Linker Verteidiger, FC Kopenhagen

Keysher Fuller, Rechter Verteidiger, CS Herediano

Carlos Martínez, Rechter Verteidiger, AD San Carlos

Orlando Galo, Defensives Mittelfeld, CS Herediano

Yeltsin Tejeda, Defensives Mittelfeld, CS Herediano

Celso Borges, Zentrales Mittelfeld, LD Alajuelense

Gerson Torres, Rechtes Mittelfeld, CS Herediano

Bryan Ruiz, Offensives Mittelfeld, LD Alajuelense

Roan Wilson , Offensives Mittelfeld, Municipal Grecia

Brandon Aguilera, Offensives Mittelfeld, AD Guanacasteca

Jewison Bennette, Linksaußen, CS Herediano

Joel Campbell, Rechtsaußen, CF Monterrey

Carlos Mora, Rechtsaußen, LD Alajuelense

Johan Venegas, Mittelstürmer, LD Alajuelense

Anthony Contreras, Mittelstürmer, AD Guanacasteca