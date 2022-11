Rätselraten um Ronaldo: Portugal-Star kramt während WM-Spiel nach einem Snack – in seiner Hose

Beim Auftaktspiel der Portugiesen fand Cristiano Ronaldo einen Snack in seiner Hose – und steckte sich diesen während des Spiels in den Mund.

Doha – Antonio Rüdigers kurioser Lauf, Richarlisons Seitfallzieher-Tor oder die zahlreichen Protestaktionen. Die erste Woche der Weltmeisterschaft in Katar liefert bereits mehrere unvergessliche Bilder. Am Donnerstagabend brachte Cristiano Ronaldo die nächste bizarre Szene beim Wüsten-Turnier. Der Superstar griff sich während des ersten Gruppenspiels seiner Portugiesen ungewöhnlich lang in die Hose – und kramte am Ende etwas Essbares heraus.

Cristiano Ronaldo Geboren: 5. Februar 1985 in Funchal (Portugal) Position: Mittelstürmer Länderspiele: 192 (118 Tore) Aktueller Verein: -

WM 2022: Ronaldo brachte Portugal gegen Ghana auf die Siegerstraße

Cristiano Ronaldo stand zu Beginn der Woche noch gar nicht auf dem Platz und bestimmte dennoch die Schlagzeilen. Grund dafür war die Auflösung seines Arbeitsverhältnisses bei Manchester United, der englische Rekordmeister hatte sich im Zuge eines pikanten Interviews mit sofortiger Wirkung vom 37-Jährigen getrennt.

Bei der WM stand er zwei Tage nach seiner Vertragsauflösung wieder im Fokus. Beim Auftakt der Portugiesen gegen Ghana lief Ronaldo von Beginn auf und sorgte für den 1:0-Führungstreffer. Doch der Rekordtorschütze seiner Nationalmannschaft fiel nicht nur durch seine sportlichen Akzente auf.

WM 2022: Cristiano Ronaldo schreibt mit Tor gegen Ghana Geschichte

Nach 65 Minuten sorgte Ronaldo für einen Rekord. Mit seinem Elfmetertor zum 1:0 erzielte der Angreifer in seiner fünften Weltmeisterschaft in Serie mindestens einen Treffer und schrieb dabei WM-Geschichte. Weitere Tore von Joao Felix und Rafael Leao sorgten am Ende für einen 3:2-Sieg der Portugiesen über die Westafrikaner.

WM 2022: Bizarre Ronaldo-Szene – Superstar kramt während des Spiels Snack aus seiner Hose

Interessanter als seinen Strafstoß fanden viele Fans allerdings eine Szene aus der ersten Halbzeit. Nach 36 Spielminuten hatte Ronaldo offenbar Lust auf einen Snack und suchte diesen in seiner Hose, die ARD zeigte die Aktion in einem separaten Video. Der Starspieler griff sich folglich mit der linken Hand in seine Shorts und kramte mehrere Sekunden lang nach einem offensichtlich essbaren Gegenstand.

Diesen steckte sich Ronaldo tatsächlich schnell in den Mund und kaute sogar darauf herum, nach der Partie löste er das Kuriosum um seinen „Snack“ nicht mehr auf. Mutmaßlich handelte es sich bei der Hosen-Happen um einen Kaugummi oder ein Stück Traubenzucker.

Beherzter Griff in die untere Etage: Cristiano Ronaldo suchte in seiner Hose offenbar etwas Essbares. © Screenshots ARD

WM 2022: Ronaldo und seine Portugiesen auf Achtelfinal-Kurs

Nach dem 3:2-Sieg der Portugiesen geht es für Ronaldo und Co. am kommenden Montag mit dem Duell gegen Uruguay weiter, mit einem Sieg könnte der Europameister von 2016 einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Dort würde ein Gegner aus der Gruppe G warten, somit wäre sogar ein K.-o.-Spiel gegen Brasilien möglich. (ajr)