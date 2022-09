WM 2022: Dänemarks Nationalhymne - Text, Ursprung, Hintergrund

Spieler der dänischen Nationalmannschaft bei der Nationalhymne © Matthias Koch / IMAGO

Bei allen offiziellen Anlässen ist die Königshymne zu hören, die Landeshymne wird bei allen anderen Anlässen gespielt.

München - Die Dänen haben tatsächlich zwei Nationalhymnen. Zum einen die königliche Hymne „Kong Kristian“, was so viel wie König Christian bedeutet, und zum anderen die Landeshymne „Der er et yndigt land“ mit der deutschen Übersetzung „Es gibt ein liebliches Land“.

Dänemarks Nationalhymne – der Ursprung

Im Jahre 1819 wurde der Text der dänischen Nationalhymne mit dem Titel „Der er et yndigt land“ von Adam Oehlenschläger geschrieben und erst 1835 wurde der Text von Hans Ernst Krøyer vertont. Volkstümlich wurde die Hymne jedoch erst am 4. Juli 1844, als sie von Studenten auf einem Volksfest in Skamlingsbanken gesungen worden war.

Von Peter Iljitsch Tschaikowski stammt eine weitere bekannte Melodieverarbeitung der Hymne. Anlässlich der Hochzeit von Zarewitsch Alexander und Prinzessin Dagmar von Dänemark komponierte er die dänische Ouvertüre D-Dur op.15. Diese Version ist ebenfalls unter dem Titel Festouvertüre auf die dänische Nationalhymne bekannt.

Dänemarks Nationalhymne – der Text

Der Text der dänischen Nationalhymne „Der er et yndigt land“ beruht auf dem Vaterlandslied und Gedicht von Adam Oehlenschläger. Die drei ersten und die letzte Strophe wurden als Grundlage für die Hymne übernommen.

Dänemarks Nationalhymne – Hintergrundinformationen

Da nun das Königreich Dänemark zwei offizielle Versionen der Nationalhymne hat, fragt man sich natürlich, wann welches Lied gespielt wird?

In der Vergangenheit wurde dies als Ehren- beziehungsweise Herzenssache angesehen. Bei allen offiziellen Anlässen und Festlichkeiten, das heißt, immer wenn Mitglieder des Königshauses oder Politiker der dänischen Regierung beteiligt sind, wird die Hymne „Kong Kristian“ gespielt. Dies gilt ebenso für offizielle Staatsempfänge oder militärische Veranstaltungen. Bei allen anderen Anlässen und Veranstaltungen, darunter auch nicht-militärischen Sportveranstaltungen (wie beispielsweise die WM 2022) und nicht-offiziellen Anlässen ist es den Veranstaltern freigestellt, welche Hymne gespielt bzw. gesungen werden soll. Dann ist es nicht unüblich, dass wesentlich öfter die Landeshymne „Der er et yndigt land“ zum Einsatz kommt.

Färöer-Inseln und Grönland haben ihre eigenen Nationalhymnen

Zwei Inseln bzw. Inselgruppen aus dem Nordatlantik, die Färöer-Inseln und Grönland sind zwar autonome und eigenständige Landesteile, aber sie sind beide Bestandteile des Königreichs Dänemark. Dennoch haben sowohl die Färöer-Inseln als auch Grönland eigene Nationalhymnen.

Die Nationalhymne der Färöer-Inseln, einer Gruppe aus 18 Inseln, trägt den Titel Tú alfagra land mítt auf färöischer Sprache, was übersetzt so viel wie „Oh du mein schönes Land“ bedeutet. Diese Hymne wurde in den 1930er Jahren eingeführt, nachdem sie am 1. Februar 1906 von Símun av Skarði gedichtet und 1907 von Petur Alberg vertont wurde. Erstmals wurde das Lied am 8. Januar 1908 offiziell veröffentlicht. Da die knapp 54.000 Einwohner der Inseln, die Färinger, auch Färöer genannt, sich mehrheitlich als eigenständiges Volk und nicht als Dänen betrachten, ist die eigene Nationalhymne auch keine Überraschung, denn die Färinger bilden eine gleichberechtigte Nation inmitten des Königreichs Dänemark.

Auch wenn Grönland geografisch zu Nordamerika gezählt wird und geologisch zu Amerikas arktischer Teilregion gehört, ist Grönland ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark und besitzt zwei Nationalhymnen. Der Titel einer der beiden Hymnen ist Nunarput utoqqarsuanngoravit. Die Grundlage dieses Liedes war ursprünglich ein geschriebenes Gedicht des Dichters Henrik Lund aus dem Jahre 1912. Jonathan Peterson komponierte dann 1937 eine neue Melodie für den Text. Auch nach einer Überarbeitung von Mads Lidegaard im Jahre 1985 wurde das Lied niemals als Nationalhymne durch einen gesetzlichen Beschluss anerkannt. Im Allgemeinen aber wird es als solche angesehen. Ab 1979 setzte sich jedoch Jonathan Petersens Version „Nuna asiilasooq“ wegen des Klangs als alternative Nationalhymne durch.