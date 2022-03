Louis van Gaal über WM in Katar: „Ich finde es lächerlich, dass wir dort spielen werden“

WM 2022: Flicks Fahrplan zum Titel - Gerüst des Kaders steht schon

Da geht's lang: Bundestrainer Hansi Flick gibt die Richtung vor. © Arne Dedert/dpa

Mit dem Doppelpack am Samstag gegen Israel und drei Tage darauf in den Niederlanden startet die deutsche Nationalmannschaft ins WM-Jahr 2022.

München - Wo steht die DFB-Elf acht Monate vor dem Turnier in Katar? Die tz gibt Antworten. Unter dem Motto „Einspielen und Experimentieren“ startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim und drei Tage darauf in den Niederlanden ins WM-Jahr.

Bundestrainer Hansi Flick sieht sich in der „Zwickmühle“ zwischen Test- und Findungsphase. Ohne wichtige Spieler wie Süle, Goretzka, Reus, Gosens, Hofmann oder die Talente Wirtz und Adeyemi ist er zu Experimenten gezwungen – die Chance für Neuling Anton Stach oder die WM-Außenseiter Julian ­Weigl, und Benjamin Henrichs. Vor allem, falls nach Robin Koch (positiv) auch Joshua Kimmich ausfällt: Der Mittelfeldchef reiste zunächst nicht an, weil er erneut Vater wird.

WM 2022: Wo steht das DFB-Team?

Flick sieht nach seinem Rekordstart mit sieben Siegen und 31:2 Toren zu Recht eine gewisse „Aufbruchstimmung“. Doch „wo die Mannschaft steht“, kann der Bundestrainer „noch nicht sagen“, zu schwach waren die bisherigen Gegner. „Jeder will Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel“, sagte Flick, „da stapeln wir nicht tief.“ Die Qualität für den fünften Stern sei vorhanden, ebenso die Einstellung: „Alle sind heiß.“

WM 2022: Wie wird der DFB-Kader aussehen?

Das Gerüst um die Bayern-Achse mit Kapitän Manuel Neuer, Abwehrchef Süle, Mittelfeld-Boss Kimmich und Thomas Müller steht. Flick hat 16 bis 18 Namen fest im Kopf, die allesamt bei der jüngsten EM spielten.



Wer muss zittern, wer darf hoffen? Flick startet ­ohne Dortmunder ins WM-Jahr, allein BVB-Kapitän Reus ist in seinen Planungen eine feste Größe. Dass Mats Hummels nach Katar fährt, wird immer unwahrscheinlicher. Noch offen ist die Besetzung der defensiven Außen, zudem sucht Flick einen Sechser-Backup.

Was sind die nächsten Schritte? Am 1. April werden in Doha die WM-Gruppen ausgelost. Im Juni startet die Nations League mit Duellen gegen Europameister Italien, EM-Finalist England und Ungarn. Der letzte Härtetest.

