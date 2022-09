England feiert deutsches Juwel: „Mini-Boateng“ als Geheimfavorit für Flicks WM-Kader?

Von: Alexander Kaindl

Er ist von der Bundesliga in die Premier League gewechselt und begeistert dort schon nach wenigen Wochen Trainer, Experten und Fans. Wie geht es weiter für Armel Bella-Kotchap?

Southampton - Einen Spieler wie ihn lieben sie auf der Insel. Groß, kräftig, robust, schnell, dazu ist dieser 20-jährige Deutsche noch einer, der eine saubere Grätsche einem feinen Dribbling jederzeit vorziehen würde. Alles Eigenschaften, an denen sowohl Trainer als auch Mitspieler und Fans in England Gefallen finden. Wenn man dann in der Schlussphase auch noch gegen einen haushohen Favoriten führt und nach einer Geste die Unterstützung der Zuschauer bekommt, hat man gute Chancen, sich länger in der Premier League zu halten. Bei Armel Bella-Kotchap läuft derzeit alles genau so ab. Der Plan ist aufgegangen.

Armel Bella-Kotchap Geboren: 11. Dezember 2001 (Alter: 20 Jahre), Paris, Frankreich Innenverteidiger FC Southampton, deutsche U21-Nationalmannschaft Marktwert: 10 Millionen Euro

Armel Bella-Kotchap: Deutsches Abwehr-Juwel erobert die Premier League

Der Innenverteidiger mit dem Gardemaß von 1,90 Metern hat den Sprung geschafft. Ja, dem einstigen Bochumer war immer eine große Karriere vorausgesagt worden. Ja, der Wechsel in die Premier League zum FC Southampton erschien von Anfang an sinnvoll. Aber dass der Sohn von Ex-Profi Cyrille Florent Bella (unter anderem LR Ahlen, Rot-Weiß Oberhausen und FC Gütersloh) in England so schnell von Lob überschüttet wird, war nicht vorherzusehen. Schon gar nicht, wenn man sich den Saisonstart bei den Saints ansieht.

Im ersten Spiel der Saison war Bella-Kotchap nämlich noch Zuschauer. Trainer Ralph Hasenhüttl hatte ihn bei der 1:4-Pleite gegen Tottenham nicht eingesetzt. Aber: Das sollte sich schnell ändern. Der deutsche U21-Nationalspieler verpasste in der Folge keine Sekunde.

Armel Bella-Kotchap: „Er ist reifer als sein Alter“

Beim 2:1-Sieg gegen Leicester City gelang Bella-Kotchap sogar ein Assist, bei der 0:1-Pleite gegen Manchester United brachte er Cristiano Ronaldo und Co. fast zur Verzweiflung. Beim jüngsten 2:1-Triumph über Chelsea waren es die beherzten Zweikämpfe gegen Chelseas Super-Offensive um Raheem Sterling und Kai Havertz, die dem ehemaligen VfL-Verteidiger Lob von oberster Stelle einbrachten. Hasenhüttl, früher in Ingolstadt und Leipzig auf der Trainerbank, sagte nach der Partie: „Wenn man sich seine physischen Qualitäten anschaut, dann passt er perfekt in die Premier League. Darauf haben wir gehofft.“

Die Daily Mail attestierte Bella-Kotchap gegen Chelsea eine „dominante Leistung“, Southampton-Legende Francis Benail sagte bei BT Sports über den deutsch-kamerunischen Neuzugang: „Er ist einer von fünf, sechs Spielern, die sofort Einfluss hatten. Er ist reifer als sein Alter.“ Jermaine Jenas, ehemaliger englischer Nationalspieler mit 280 Premier-League-Einsätzen, lobte „Autorität und Aggressivität“ des Bochumer Rekord-Verkaufs (mindestens zehn Millionen Euro Ablöse).

Könnte eine der Überraschungen in der Premier League werden: der deutsche U21-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap. © Action Plus / Imago

Armel Bella-Kotchap auf den Spuren von Jerome Boateng

Es scheint so, als hätte der gebürtige Pariser genau diese Herausforderung gebraucht. Natürlich war er bei Bochum in der vergangenen Bundesliga-Saison ein Leistungsträger, aber: die Einstellung passte oft nicht, dazu schlichen sich Leichtsinnsfehler ein. In England blüht Bella-Kotchap nun aber auf. Und erinnert an einen gewissen Verteidiger, der später die Weltmeisterschaft nach Deutschland holen sollte: Jerome Boateng.

Auch er wurde früh zum Supertalent erhoben, auch er bestach durch seine Robustheit und Schnelligkeit, auch er leistete sich so manchen disziplinarischen Fehltritt. Und eine weitere Parallele ist unverkennbar: Auch Jerome Boateng wagte in jungen Jahren den Sprung auf die Insel, wechselte mit 21 Jahren vom Hamburger SV zu Manchester City.

England feiert Armel Bella-Kotchap: „Mini-Boateng“ als Geheimfavorit für Flicks WM-Kader?

Sehen wir in Bella-Kotchap, dem „Mini-Boateng“, also den deutschen Abwehrchef der Zukunft heranreifen? So weit ist es natürlich noch lange nicht, schließlich hat der 20-Jährige gerade einmal vier Premier-League-Spiele hinter sich gebracht. Neun Einsätze in der deutschen U21 stehen bislang zu Buche. Geht es als nächstes aber möglicherweise eine Stufe höher?

Deutschland spielt Ende September noch zwei Nations-League-Spiele gegen Ungarn (23.) und England (26.). Danach wird es für Bundestrainer Hansi Flick ernst, so langsam muss er sich sein Aufgebot für die WM 2022 zusammenstellen. Wird Bella-Kotchap möglicherweise zum Geheimfavoriten auf einen Platz im Aufgebot?

WM 2022: Bundestrainer Flick muss Kader nominieren - Bella-Kotchap mit Außenseiterchancen?

Flick setzte zuletzt auf sechs nominelle Innenverteidiger: Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Lukas Klostermann, Jonathan Tah und Thilo Kehrer. Süle erholt sich gerade von einer Muskelverletzung, Klostermann fällt mit einem Syndesmosebandanriss noch länger aus. Kehrer nimmt häufig die Position des Rechtsverteidigers ein.

Bleiben mit Rüdiger, Schlotterbeck und Tah noch drei DFB-Innenverteidiger, zu denen sich mit Matthias Ginter noch ein gestandener Bundesliga-Spieler gesellen dürfte. Und vielleicht ist im Aufgebot dann ja auch noch Platz für den deutschen Senkrechtstarter aus der Premier League. (akl)