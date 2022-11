Wann hat Moukoko eigentlich Geburtstag? DFB-Website lässt Fans im Unklaren

Von: Vinzent Fischer

Hansi Flick hat mit der Nominierung von BVB-Shootingstar Youssoufa Moukoko für die WM 2022 überrascht. Jetzt gibt es Verwirrung um dessen Geburtstag.

Frankfurt/Dortmund – Youssoufa Moukoko gilt als der Shootingstar des deutschen Fußballs. Bereits in der Jugend sorgte er mit seiner sagenhaften Trefferquote für mächtig Furore. Jetzt ist Moukoko die Krönung seiner bisherigen Karriere geglückt. Bundestrainer Hansi Flick berief den Stürmer in den Kader für die WM 2022 in Katar.

Youssoufa Moukoko Geboren: 20. November 2004 in Yaounde, Kamerun Positionen: Mittelstürmer, Hängende Spitze Marktwert: 30 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) Aktueller Verein: Borussia Dortmund

WM 2022: DFB gibt Moukoko-Geburtstag in Kader-Liste nicht an

Zahlreiche Rekorde hat Moukoko bereits gesammelt. Im Alter von 16 Jahren und einem Tag ist er der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Diesen Rekord hält er auch in der Champions League. Mit 16 Jahren und 28 Tagen ist er außerdem der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Bereits als Zwölfjähriger spielte Moukoko in der deutschen U16-Nationalmannschaft. Doch jetzt gibt es Verwirrung um sein Geburtsdatum.

Auf seiner offiziellen Homepage hat der DFB eine Liste mit allen Spielern des WM-Kaders zusammengestellt. Neben der Rückennummer ist dort auch das Geburtsdatum aufgeführt. Doch bei Moukoko (Rückennummer 26) fehlt der Geburtstag – als einziger Spieler im Kader. Und das, obwohl sein Alter auf verschiedenen Plattformen abrufbar ist.

DFB klärt auf: Darum fehlt Moukokos Geburtstag in der Kader-Liste

Auf Rückfrage der Bild erklärte der DFB, dies sei Moukokos Minderjährigkeit geschuldet. Am 20. November 2004 ist der Stürmer in Yaoundé (Kamerun) geboren. Im Alter von zehn Jahren zog Moukoko nach Deutschland und sorgte, zuerst in der Jugend des FC St. Pauli, und später bei Borussia Dortmund, mit seinen Toren für bundesweites Aufsehen. Noch nie war ein Spieler im deutschen WM-Kader jünger.

Der Hype um den Youngster war vor allem im Internet groß, spätestens, als der den BVB zur U17-Meisterschaft schoss. Doch immer wieder sah sich Moukoko auch rassistischen Hasskommentaren in Bezug auf sein Alter ausgesetzt. Mit der WM-Nominierung hat Moukoko ein weiteres deutliches Zeichen gesetzt. Bundesliga-Kollegen hatten zuletzt über die WM-Nominierung eines anderen BVB-Stars gelästert.

Am 23. November (Anpfiff 14 Uhr deutscher Zeit) startet das DFB-Team gegen Japan in die WM 2022. Hier finden Sie den vollständigen Spielplan zur WM 2022. (vfi)