DFB-Elf laut Mimik-Analyse unzufrieden und ängstlich - Glückliche Teams stehen schon im Achtelfinale

Von: Momir Takac

Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lassen sich vor dem WM-Spiel gegen Spanien fotografieren. © IMAGO/Marcio Machado

Deutschland ist einer Mimik-Analyse zufolge eines der ängstlichsten und unzufriedensten Teams der WM. Lässt sich damit der schwache Start erklären?

München - Auf dem Fußballplatz gibt die Körperhaltung Auskunft darüber, wie es um einen Spieler oder eine Mannschaft bestellt ist. Ist der Kopf gesenkt, spricht das eher für Enttäuschung und Resignation. Eine aufrechte Haltung zeugt von Entschlossenheit und Willen.

WM 2022: Deutschland eines der unzufriedensten Mannschaften in Katar

Auch vom Gesichtsausdruck eines Menschen kann man ablesen, wie er sich fühlt. Hat er Angst, ist er traurig oder glücklich, vielleicht wütend? Ein Sportwettenanbieter hat sich vor der WM 2022 die Mühe gemacht und sämtliche offiziellen Porträts analysiert, auch der Spieler des WM-Kaders DFB. Das Ergebnis: Deutschland ist eines der unzufriedensten Teams in Katar.

„Wettfreunde“ untersuchte mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Emotionen, die Spieler in ihren Gesichtern zeigten. Der Algorithmus der sogenannten Emotion Recognition Analyse unterschied dabei zwischen den Emotionen Zufriedenheit, Ekel, Zorn, Angst, Trauer, Überraschung und Neutral. Ausgewertet wurde die Mimik in prozentualen Werten, in Summe waren es 100 Prozent.

WM 2022: Nur der Iran hat mehr Angst als das DFB-Team

Allen WM-Teams gemein ist ein gewisser Grad an Zufriedenheit. Das beweist das Lächeln. Das DFB-Team rangiert bei dieser Emotion (49,03 Prozent) allerdings an drittletzter Stelle. Nur der Iran und Gastgeber Katar liegen hinter Deutschland. Beim Iran ergab die Analyse den höchsten Wert bei Trauer und Angst. Angesichts der aktuellen Situation im Land sind diese Ergebnisse nachvollziehbar.

In der Kategorie Angst liegt unmittelbar hinter dem Iran die deutsche Nationalmannschaft. Sie weist mit 10,94 Prozent den zweithöchsten Wert aller Teams der Weltmeisterschaft auf. Sind Ängstlichkeit und Unzufriedenheit womöglich die Gründe für den verkorksten WM-Auftakt der Flick-Elf gegen Japan?

Deutsche Nationalmannschaft spielt gegen das zufriedenste Team der WM

Man kann die Emotionsanalyse als Firlefanz abtun, Fakt ist allerdings, dass zwei der zufriedensten Mannschaften bereits in den Playoffs stehen. Die USA (83,51 Prozent) sind ebenso für das Achtelfinale qualifiziert, wie England (81,31 Prozent.)

Dreimal dürfen Sie nun raten, welche Auswahl am zufriedensten ist. Natürlich Costa Rica (87,6 Prozent). Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für die alles entscheidende Gruppenpartie Deutschlands gegen die Zentralamerikaner heute Abend. (mt)